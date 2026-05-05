سموتريتش: "حكومة مع منصور عباس أسوأ من مجزرة 7 أكتوبر"

في هجوم لاذع على الحكومة السابقة، صرح صباح اليوم (الثلاثاء) وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مقابلة مع جدعون أوكو على إذاعة 103FM أن "تشكيل حكومة بمشاركة منصور عباس هو حدث أخطر من مجزرة السابع من أكتوبر:. وشرح سموتريتش تصريحه بأن "المجزرة، التي قُتل فيها حوالي 1200 شخص واختُطف أكثر من 250 آخرين"، هي "فشل عملي" يجب التحقيق فيه، في حين أن الشراكة مع القائمة العربية الموحدة هي خطوة أُخذت "عن عمد".

وفقاً لادعاء سموتريتش، فقد حذر لسنوات ضد المفهوم الذي أدى إلى الأحداث، لكن في وسائل الإعلام اختاروا وصفه بـ"المهووس".

خلال المقابلة، عندما سأله أوكو مرة أخرى عما إذا كان يعتقد فعلاً أن تشكيل الحكومة أخطر من المجزرة، أجاب الوزير بالإيجاب وادعى أن الأمر يتعلق بـ"بيع واعٍ للدولة إلى أعدائها". وعرّف سموتريتش الحركة الإسلامية بأنها "حركة شقيقة لحماس"، وادعى أن إشراكها في الحكم كان بمثابة استعباد دولة إسرائيل لعناصر معادية.

وقد شدد في المقابلة على أن خطورة الفعل تنبع من كونه قراراً واعياً للقيادة السابقة، على عكس الإخفاق العسكري والاستخباراتي الذي يصفه بأنه "غير متعمد".

بعد ذلك سارع إلى توضيح أقواله وادعى: "كل من يحاول أن يصنع سياسة صغيرة على ظهر الذين سقطوا والذين قُتلوا في 7 أكتوبر - أنتم لا تهمونني. ما يؤلمني هو الكثير من الناس الذين يتضررون من تشويهكم لأقوالي. السؤال الذي سُئلت عنه والذي أجبت عليه كان: ما هو الفعل السياسي الأخطر - الذهاب إلى حكومة مع حماس عن وعي وعن قصد بسبب شهوة الكرامة والسلطة، أم الجلوس في حكومة وقعت في عهدها مجزرة رهيبة حيث هاجمت حماس دولة إسرائيل وقتلت لنا آلاف الأشخاص".

"إذاً نعم، الذهاب عن عمد إلى حكومة مع حماس من خلال الأكاذيب والخداع وسرقة الأصوات هو الفعل الأخطر الذي عرفته السياسة الإسرائيلية. المجزرة التي ارتكبتها حماس هي من أبشع ما عرفناه منذ الهولوكوست ولا يوجد شيء يضاهيها. أنتم، وسائل الإعلام – إذا كنتم تحاولون إخراج كلامي من سياقه والاستخفاف بالمجزرة، فأنتم أشرار وكاذبون"، أضاف.

في ديسمبر الماضي، تطرق عضو الكنيست يؤاف סגלوفيتش من "يش عتيد" في مقابلة مع شارون نسيم في "نشرة الخامسة" إلى تعاون مستقبلي مع القائمة العربية الموحدة (العربية للتغيير)، وأوضح أنه "لا يستبعد الجلوس مع النائب منصور عباس في الحكومة القادمة". وأكد سגלوفيتش أن "القائمة العربية الموحدة كانت جزءًا هامًا من حكومة التغيير"، وأنه في ظل الواقع الحالي المنقسم يجب السعي لتشكيل حكومة واسعة.