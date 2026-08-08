تحالف دفاعي يشبه الناتو.. من الدولة العربية المرشحة للانضمام لتحالف مكة ؟

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مصر قد تنضم إلى التحالف الدفاعي الجديد الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان، وذلك بعد استكمال بعض الترتيبات والمسائل الفنية المتعلقة بانضمام القاهرة.

وقال فيدان، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" الرسمية، إن انضمام مصر سيكون ممكنًا بعد حل عدد من القضايا الفنية، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الدول الثلاث اتفاق الدفاع المشترك رسميًا.

تحالف دفاعي بآلية شبيهة بالناتو

وأوضح وزير الخارجية التركي أن الاتفاق الدفاعي الثلاثي يتضمن، من الناحية الفنية، آلية مشابهة للمادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تنص على مبدأ الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء.

وبموجب الترتيبات الجديدة، من المقرر إنشاء لجنة وزارية على غرار الآلية المعمول بها في الناتو، إلى جانب أمانة عامة للتحالف يكون مقرها في السعودية.

وأكد فيدان، في الوقت نفسه، أن التحالف الجديد لا يستهدف إيران، في محاولة لتوضيح طبيعة الاتفاق في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

مصر أمام احتمال الانضمام

ويأتي الحديث عن انضمام مصر في أعقاب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاق الدفاع المشترك في مكة، في خطوة تعكس توجه الدول الثلاث نحو تعزيز التعاون الأمني والدفاعي.

وفي حال انضمام القاهرة، سيكتسب التحالف وزنًا إقليميًا أكبر، نظرًا إلى الثقل السياسي والعسكري والاستراتيجي لمصر في الشرق الأوسط.

إيران تقلل من أهمية الاتفاق

في المقابل، أفادت تقارير بأن مسؤولين إيرانيين حاولوا التقليل من أهمية الاتفاق الدفاعي الجديد، مؤكدين أن التحالف لن يضمن أمن السعودية.

ونقلت شبكة «CNN» عن النائب الإيراني محمود نبويان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، انتقاده للاتفاق، معتبرًا أن الاعتماد على الحلفاء والوجود العسكري الأميركي لم يوفر الأمن للمملكة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات متسارعة في التحالفات الأمنية، بينما تسعى السعودية وتركيا وباكستان إلى تعزيز التعاون الدفاعي، وسط ترقب بشأن الدول التي قد تنضم مستقبلًا إلى الترتيب الجديد.