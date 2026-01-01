قطر غيت | الشرطة تحقق بالادعاء أن رئيس طاقم مكتب نتنياهو طلب عرقلة التحقيق في قضية "البيلد"

نشر أول: بدأت الشرطة بتنفيذ إجراءات تحقيق بشأن الادعاء بأن تساخي بروفرمان، رئيس طاقم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حاول عرقلة تحقيق صحيفة"البيلد"، حسبما أفاد هذا المساء (الأربعاء) لأول مرة مراسل شؤون الشرطية موشيه شتاينميتس.

كما أفيد، خلفية التحقيق هي تصريحات إيلي فلدشتاينי في مقابلة، والتي قال فيها إن برافيرمان أخبره أنه يستطيع "إيقاف التحقيق". هذه الأقوال قيلت خلال اجتماع ليلي جمع بين الاثنين حوالي شهر قبل اعتقال فيلدشتاين.

كما قد تتذكرون، تحدث فيلدشتاين عن الاجتماع أثناء استجوابه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، لكنه لم يذكر اسم برفرمان في ذلك الوقت - الذي ينكر بدوره وجوده من الأساس.