مصادرة 16 مليون شاقل نقدا وآلاف قطع الأسلحة: حملة الشرطة الشرطة الإسرائيلية ضد الجريمة في المجتمع العربي مستمرة

في إطار عملية تطبيق القانون "المسار الأخضر الآمن"، حددت شرطة إسرائيل 439 هدفا تم تعريفهم كمثيرين رئيسيين للجريمة. وقدمت حتى الآن، لوائح اتهام بحق 130 من المجرمين المحددين - وتم اعتقال 107 منهم حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم "وبذلك تم إبعادهم من المجتمع"، جاء هذا وفق ما أعلنته اليوم الشرطة الأسرائيلية ووزارة الأمن القومي.

حتى الآن، منذ بداية العملية، نفذت 2,992 مداهمة والقي القبض على 2,423 - عملية تفتيش وذلك عقب 972 حدث جنائي تم خلالها مصادرة أسلحة ومعدات قتالية والتي تم الاحتفاظ بها بصورة مخالفة للقانون منذ بداية عام 2024: من بينهم 407 مسدسات، 137 بندقية ساعر، 206 أسلحة محظورة، 470 نسخ تقليدية لأسلحة مختلفة، 32 بندقية صيد، 559 قنبلة، 485 عبوات ناسفة، 297 مفرقعات و88,811 قطعة من الذخيرة.

في الأسبوع الأخير من الحملة، ضبطت الشرطة وقوات حرس الحدود تم مصادرة مليون شيكل نقداً - وفي المجمل تم مصادرة أكثر من 16.5 مليون شيكل نقداً في الحملة. وبعد المئات من الأنشطة حيث تشترك شرطة إسرائيل مع هيئات إنفاذ أخرى، تم مصادرة على 326 سيارة بالتعاون مع سلطة الضرائب.