ضجيج "قلعة شقيف": مسؤولون إسرائيليون سابقون يشككون ويكشفون ما لا يُقال

في تقييم مفاجئ، أقرّ مصدر أمني إسرائيلي، بأنه حتى بعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب في لبنان، لم يُحسم الأمر بعد، وذلك في ضوء المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وإمكانية تغيير الواقع الأمني في الشمال مع مرور الوقت، فضلاً عن خطر الطائرات المسيّرة المفخخة، التي لا تزال تُشكّل تحدياً للقوات الإسرائيلية، وتُقوّض الشعور بالأمان في منطقة شمال إسرائيل.

وقلل خبراء إسرائيليون وعسكريون سابقون من أهمية احتلال قلعة شقيف واستخفوا بها، بمقابل تصوير ذلك كإنجاز غير مسبوق من قبل الحكومة، بما في ذلك رئيس الحكومة نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس.

وقال العقيد (احتياط) كوبي ماروم، الذي شارك في معركة قلعة شقيف حرب لبنان الأولى 1982، إن السيطرة على سلسلة جبال النبطية لن تُغيّر الوضع في الجبهة الشمالية تغييراً جوهرياً. ومضى يقول: "استراتيجياً، لا يوجد تغيير جذري بسيطرتنا على قلعة شقيف. على الصعيدين التكتيكي والعملياتي نعم، فقد أُضيف بُعد أمني إضافي إلى الجليل الأعلى والمطلة. لكن لا يوجد تغيير استراتيجي في ذلك. فحزب الله متمركز في مراكز ثقل في جميع أنحاء لبنان، في البقاع وبيروت، وكذلك في هضبة النبطية. وقد سيطر الجيش الإسرائيلي على سلسلة الجبال نفسها". وأوضح قائلا: "تُعدّ منطقة النبطية بأكملها مركز ثقل كبير، لذا... لا يوجد تغيير استراتيجي في احتلال قلعة شقيف. من المهم عدم خداع أنفسنا في هذا الصدد".

اما اللواء المتقاعد إيال بن رؤوفين، القائد السابق للفيلق الشمالي الإسرائيلي، فشدد على أن احتلال قلعة شقيف لا يحمل أي أهمية استراتيجية. واستطرد يقول: "نحن في كارثة استراتيجية. وهذا الاحتلال لا يُسهم إلا قليلاً في حل هذه المشكلة. عندما نستمع إلى سكان الشمال فإننا ندرك أنهم لا يثقون إطلاقاً بصناع القرار. القرارات الاستراتيجية الحقيقية لا تُتخذ هنا في البلاد، بل في واشنطن. لا يوجد هدف، ولا توجيه، ولا شيء. الحكومة تقول للجيش الإسرائيلي ‘تقدم أكثر ليتحقق الهدوء‘، ولكن لا يوجد هدوء".

من جانبه أكد نير دفوري مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي في تحليل: "أن إعادة السيطرة على قلعة شقيف تُعد خطوة عسكرية تكتيكية تهدف إلى تقليص إطلاق النار باتجاه الجليل وفرض ضغط في المفاوضات مع لبنان، وليس هدفًا رمزيًا بحد ذاته"، مشيرًا إلى أن أهمية الموقع تكمن في "موقعه الجغرافي ودوره داخل منظومة حزب الله الدفاعية، خاصة قرب الليطاني ومناطق القيادة التابعة له". ويضيف دفوري أن: "العملية جاءت ضمن خطة أوسع للجيش الإسرائيلي لزيادة الضغط العسكري على حزب الله، لكنها تبقى محدودة بطبيعتها بسبب قيود سياسية، خصوصًا ما يتعلق بموافقة الولايات المتحدة، ما يجعل هامش الحركة العسكرية الإسرائيلي مرتبطًا بالقرار السياسي والدعم الخارجي".

ويؤكد مقال رأي للواء احتياط تمير هيمن، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن السيطرة على قلعة شقيف: "تمثل ضربة تكتيكية لحزب الله لكنها لا تحمل حلاً استراتيجياً حاسماً"، وذكر أن: "أهمية الموقع ميدانية بالأساس، لكنها لا توقف تهديد الصواريخ أو الطائرات المسيّرة". ويرى الكاتب أن استمرار العملية العسكرية في لبنان يطرح سؤالاً حول الهدف النهائي وجدوى البقاء في الأراضي المحتلة، محذراً من أن أي إنجاز ميداني قد يتحول إلى عبء إذا لم يُترجم إلى تسوية سياسية واضحة وشاملة تتضمن مساراً لنزع سلاح حزب الله، وهو أمر يعتبره عملية طويلة ومعقدة وغير محسومة النتائج.