قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وفداً فنزويلياً وصل إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر دولي للتأهب لحالات الطوارئ والكوارث، في أول زيارة يقوم بها مهنيون من فنزويلا منذ قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2009.

يزور الوفد البلاد بدعوة من وزير الخارجية جدعون ساعر للمشاركة في المؤتمر الدولي السابع للتأهب لحالات الطوارئ والكوارث.

تنظم هذا الحدث وزارة الصحة الإسرائيلية، وقيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، ونجمة داود الحمراء، ومنظمات أخرى.

وبحسب وزارة الخارجية، تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين البلدين في مجال الاستجابة للكوارث.

ويأتي ذلك عقب بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول في 11 أغسطس أعلنوا فيه استئناف الخدمات القنصلية.

في يونيو، أرسلت إسرائيل وفدًا للإنقاذ الإنساني إلى فنزويلا عقب الزلازل التي ضربت البلاد. وضمّت البعثة أفرادًا من وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي، وأُرسلت بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وساعر.

تمثل الزيارة الأخيرة خطوة أخرى في مسار الاتصالات بين البلدين، رغم أن إعلان الوزارة لم يشر إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة.