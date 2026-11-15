يثير قرب المنازل في الحي الشرقي بمدينة رأس العين(وسط إسرائيل) من القرى الفلسطينية الواقعة خلف الجدار الأمني مخاوف أمنية، إذ يحذر رئيس البلدية راز ساغي من احتمال تطور التهديد في المنطقة، مؤكداً أن المدينة تستعد لاحتمال محاولة تسلل. وقال: "نخشى تكرار سيناريو السابع من أكتوبر من هذا الاتجاه".

وبحسب ساغي، تقع قرى دير بلوط ورافات والزاوية على امتداد نحو ثلاثة كيلومترات ونصف من السياج. وزعم أن 16 مبنى غير قانوني شُيّدت بالقرب من السياج، هُدم ثمانية منها بالفعل، فيما تقرر هدم الثمانية الباقية. وأضاف أن البلدية تخطط لإقامة مواقع قتالية في المنطقة، وقد طلبت بنادق قنص وتستكمل تشكيل فرقتَي التأهب البلديتين الثالثة والرابعة. وصرّح قائلاً: "أي محاولة لاختراق هذا السياج ستُقابَل بإطلاق النار من جانبنا"

وشدد المقدم احتياط عميتي ياغور، نائب رئيس سابق لساحة العمليات الفلسطينية، على قرب القرى الفلسطينية من مدينة رأس العين، التي يبلغ عدد سكانها، بحسب قوله، نحو 80 إلى 82 ألف نسمة. من جهته، زعم روعي دروكر، مدير منسقي المناطق في منظمة «رغافيم» في الضفة الغربية، رصد آبار أنفاق ووسائل قتالية في المنطقة. واستند إلى بيانات وردت في تقرير للمنظمة صدر في ديسمبر/كانون الأول 2023، أشار إلى وجود نحو 17 ألف مبنى غير قانوني على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من الجدار الأمني.

يقول السكان إن الخوف يؤثر أيضًا في حياتهم اليومية. وروى موريا وعزريئيل تسفر، اللذان يعيشان في الحي الشرقي، أن شعورهما بالأمان تضرر منذ السابع من أكتوبر. وقال عزريئيل، الذي يحمل سلاحًا، إنه يتجنب الركض في الحي ويفضل ممارسة الرياضة في المنطقة القديمة من المدينة. وأضاف: «أنا لست شخصًا يصف نفسه بالجبان، لكن عندما أخرج يوميًا لممارسة الرياضة، لا أفعل ذلك في الحي». وبحسب قوله، يجب نشر قوة عسكرية أو من حرس الحدود في المنطقة للتعامل مع الوضع في القرى المجاورة.

إلى جانب المخاوف الأمنية، أُقيمت في المنطقة أيضًا عدة بؤر استيطانية زراعية، من بينها بؤرة ثالثة أُقيمت بين دير بلوط ورأس العين بهدف توسيع الوجود اليهودي في المنطقة.