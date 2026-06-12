دبي: ضبط أكثر من 220 حيواناً وزاحفاً غريباً مخبأة في حقيبة سفر مهجورة

ضبط جمارك دبي عملية تهريب في مطار المدينة الدولي على أكثر من 220 حيوانًا حيًا مخبأة في حقيبة مهجورة. ووفقًا للسلطات، تُعدّ هذه العملية من أغرب العمليات التي سُجّلت في المطار على الإطلاق. وأكدت السلطات الإماراتية أن هذا الاكتشاف يُسلّط الضوء على النطاق المتزايد لتجارة الحياة البرية غير المشروعة، وهي ظاهرة تُشكّل تهديدًا للتنوع البيولوجي العالمي.

أثارت الحقيبة غير المطالب بها شكوك المفتشين خلال تفتيش روتيني. وكشف تفتيش دقيق عن عملية تهريب حقيقية للحياة البرية: 129 سحلية، و36 عقربًا، وثمانية ثعابين، و50 ضفدعًا مخبأة داخل الحقيبة.

ومن جهته قال مدير عمليات المسافرين في جمارك دبي خالد أحمد: "لم تعد حماية الحدود تقتصر على منع مرور البضائع الممنوعة فحسب، بل تشمل أيضًا الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والبيئة في مواجهة تزايد تجارة الحياة البرية".

عقب عملية الضبط، عمل مسؤولو الجمارك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة لضمان توفير الرعاية اللازمة للحيوانات. وقد بدأت الإجراءات البيطرية والبيئية والقانونية.

تأتي هذه القضية بعد أسابيع قليلة من اكتشاف محاولة تهريب أخرى في دبي. ففي مايو الماضي، اعترضت السلطات حقيبة سفر تحتوي على عدد من الدببة المهددة بالانقراض. وقد عُثر على الحيوانات، خلال تفتيش روتيني لمسافر آسيوي، وكانت نافقة بالفعل. وتؤكد السلطات الإماراتية أنها تُكثّف جهودها لمكافحة شبكات التهريب هذه التي تستغل المطارات الدولية لنقل الأنواع المحمية بشكل غير قانوني حول العالم.