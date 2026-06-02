خمسةُ أيامٍ مضتْ على الإضرابِ المفتوحِ عن الطعامِ الذي يخوضُهُ عددٌ من معتقلي السويداء في سجن عدرا المركزي، احتجاجًا على استمرارِ احتجازِهم والمطالبةِ بالنظرِ في ملفاتِهم، في وقتٍ يتجددُ فيهِ الجدلُ حولَ ملفِّ المعتقلينَ والمغيّبينَ من أبناءِ المحافظة.

ويأتي ذلكَ بالتزامنِ معَ حادثةِ فقدانِ الاتصالِ بعائلةٍ من آلِ زين الدين وقضماني على طريقِ دمشق – السويداء أثناءَ عودتِها إلى المحافظة، في واقعةٍ أعادتْ إلى الواجهةِ المخاوفَ المتزايدةَ من استمرارِ حوادثِ الخطفِ والاختفاءِ على هذا الطريقِ الحيويّ.

وفي موازاةِ ذلكَ، لا يزالُ ملفُّ المعتقلينَ والمغيّبينَ من أبناءِ السويداءِ مفتوحًا منذُ أكثرَ من عشرةِ أشهرٍ، وسطَ غيابِ أيِّ معلوماتٍ رسميةٍ تكشفُ مصيرَهم أو أماكنَ وجودِهم، ما يضاعفُ من معاناةِ عائلاتِهم ويزيدُ من حالةِ القلقِ والترقب.

وتؤكدُ عائلاتُ المعتقلينَ والمغيّبينَ أنَّ الانتظارَ أصبحَ عبئًا يوميًّا ثقيلًا، فيما تتواصلُ في مدينةِ شهبا ومناطقَ أخرى من المحافظةِ فعالياتٌ وحملاتٌ تضامنيةٌ تحتَ شعارِ «حتى يعودوا»، للمطالبةِ بالكشفِ عن مصيرِ أبنائِهم وإعادتِهم إلى عائلاتِهم.

وبينَ إضرابِ معتقلي السويداءِ في سجنِ عدرا، وحوادثِ الخطفِ المتكررة، واستمرارِ غيابِ المعلوماتِ حولَ عشراتِ المغيّبين، تتصاعدُ المطالبُ الشعبيةُ والحقوقيةُ بإنهاءِ حالةِ الغموضِ وكشفِ الحقيقة، فيما يبقى السؤالُ الذي يرددهُ الأهالي منذُ أشهرٍ: أينَ أبناؤُنا، ومتى يعودون؟