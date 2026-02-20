أفاد تقرير صدر، اليوم الجمعة، بأن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات لثلاثة مهندسين من وادي السيليكون بنقل معلومات حساسة إلى إيران. ويُشتبه أيضاً في قيامهم بسرقة معلومات من غوغل وشركات تقنية أخرى. وتتضمن لائحة الاتهام المُقدمة في الولايات المتحدة ضد المشتبه بهم الثلاثة، رجل وشقيقتين، تهم سرقة أسرار تجارية، والتآمر، وعرقلة سير العدالة.

ويُتهم الثلاثة بنسخ مئات الملفات السرية المتعلقة بتقنيات الرقائق والمعالجات المتقدمة، ومحاولة حذف الأدلة، ونقل البيانات إلى أجهزة غير مصرح بها. وبعد إلقاء القبض عليهم في سان خوسيه، يواجهون، في حال إدانتهم، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات عن كل تهمة.