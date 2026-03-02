إسرائيل تغتال حسين مقلد رئيس استخبارات حزب الله |أهم المعلومات عنه

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل حسين مقلد (أبو علي ياسر)، رئيس مقر الاستخبارات في حزب الله، خلال عملية عسكرية في لبنان، ضمن التصعيد الأخير على الحدود الجنوبية، وعين مقلد في المنصب بعد اغتيال سلفه في غارة مع هاشم صفي الدين.

وأوضح الجيش أن مقلد كان مسؤولاً عن جمع المعلومات الاستخباراتية وتزويد قيادة الحزب بتقديرات عن تحركات الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن استهدافه يندرج ضمن جهود ضرب البنية القيادية والاستخباراتية للحزب.

تأتي العملية في سياق غارات إسرائيلية متكررة على مناطق الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان والبقاع، ضمن حملة واسعة تستهدف مراكز القرار والقيادة في الحزب.

العملية تشير إلى انتقال المواجهات نحو استهداف مفاصل الاستخبارات والقيادة داخل حزب الله، في تصعيد جديد يرفع من حدة التوتر على الحدود اللبنانية.