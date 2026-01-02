تقرير: "إيران تعرض بيع صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وسفنا حربية مقابل العملات المشفرة"

عرضت إيران بيع أنظمة تسليح متقدمة، تشمل صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وسفناً حربية، إلى حكومات أجنبية مقابل الدفع بالعملات المشفّرة، في خطوة تهدف إلى استخدام الأصول الرقمية للتحايل على القيود المالية الغربية المفروضة عليها، وفق ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وأوضح التقرير أن "مينديكس"، وهي كيان حكومي مسؤول عن مبيعات إيران الدفاعية في الخارج، يؤكد أن لديه علاقات مع عملاء في 35 دولة، ويعرض في دليله مجموعة متنوعة من الأسلحة، بينها صواريخ "عماد" الباليستية، وطائرات "شاهد" المسيّرة، وسفن حربية من فئة "الشهيد سليماني"، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى.

وبحسب وثائق ترويجية وشروط دفع حللتها الصحيفة، فإن "مركز تصدير وزارة الدفاع الإيرانية، المعروف باسم ’مينديكس’ (Mindex)، أعلن استعداده للتفاوض على عقود عسكرية تتيح السداد بالعملات الرقمية، إلى جانب ترتيبات المقايضة أو الدفع بالريال الإيراني".

ويعد هذا العرض، الذي طُرح خلال العام الماضي، من أوائل الحالات المعروفة التي تشير فيها دولة بشكل علني إلى استعدادها لقبول العملات المشفّرة كوسيلة دفع مقابل تصدير معدات عسكرية استراتيجية.

وأضاف أن "مينديكس" يشترط على المشترين الموافقة على شروط تتعلق بكيفية استخدام الأسلحة "خلال حرب مع دولة أخرى"، مع الإشارة إلى أن هذه الشروط "قابلة للتفاوض بين الأطراف المتعاقدة".

وتابع التقرير أن مركز التصدير يدير بوابة إلكترونية وروبوت محادثة افتراضياً لإرشاد العملاء المحتملين خلال عملية الشراء.

ويتضمن قسم "الأسئلة الشائعة" ردوداً على المخاوف المتعلقة بالعقوبات، حيث طرح سؤالاً: "نظراً للعقوبات المفروضة على إيران، ما الضمانة لتنفيذ العقد ووصول المنتج إلى الدولة المقصودة؟".

وجاء الرد: "يجب الإشارة إلى أنه، في ضوء السياسات العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الالتفاف على العقوبات، لا توجد مشكلة في تنفيذ العقد، وسيصل المنتج الذي تم شراؤه في أقرب وقت ممكن".

ويشير الموقع الإلكتروني للمركز، المتاح بعدة لغات، إلى بيع أسلحة خفيفة وصواريخ وقذائف وصواريخ كروز مضادة للسفن.