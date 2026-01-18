الصناعات الجوية الإسرائيلية توضح: "ننتج صواريخ حيتس على مدار الساعة"

رد يايير كاتس، رئيس لجنة عمال الصناعات الجوية، اليوم (الأحد) على الادعاءات بشأن تأخير في إنتاج صواريخ الدفاع الجوي "حيتس": "أود أن أوضح: عاملات وعمال الصناعات الجوية يعملون على مدار الساعة في إنتاج منظومات حيتس من أجل أمن إسرائيل ولم يتوقفوا حتى ليوم واحد! لا شيء يوقفنا ولن يوقفنا في عملية الإنتاج".

وأضاف كاتس: "هذه الأمور تُكتب في سياق تصريحات اللواء المتقاعد جيورا آيلاند مساء أمس، الذي أكد بشكل قاطع أن هناك نقصاً في صواريخ الحيتس وكل ذلك بسبب تأخير في صفقة بين وزارة الدفاع والصناعة الجوية الإسرائيلية. يا صديقي جيورا، من الأفضل أن تتحقق بعمق قبل أن تدلي بمثل هذه التصريحات. للكلمات معنى."

نذكر أنه يوم الجمعة الماضي، أفادت قناة CNN أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحدث مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وطلب منه تأجيل خطط الهجوم على إيران. وذلك لأن إسرائيل لم تكن تعتقد أن النظام سيسقط بسرعة من دون حملة مطولة، وأعربت عن قلقها بشأن وضع منظومة الدفاع الصاروخي في إسرائيل، التي تم استخدامها بشكل واسع خلال العملية ضد ايران.