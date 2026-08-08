حمد بن جاسم: اتفاقية مكة قد تكون بداية حلف دفاعي يغير معادلة أمن المنطقة

رحّب رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني باتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في مدينة مكة، معتبرًا أنها تمثل "خطوة تدعو إلى التفاؤل" نحو بناء استراتيجية دفاعية مشتركة في المنطقة.

وقال حمد بن جاسم، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الاتفاقية "مهمة" وتمنى أن تبادر بقية دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانضمام إليها، بما يجعلها نقطة انطلاق نحو تعاون دفاعي أوسع يشمل التصنيع والتسليح والتخطيط والاستعداد الميداني.

وأضاف أن مثل هذا التعاون يمكن أن يشكل إطارًا لمواجهة "الأطماع والتهديدات التي تواجه المنطقة"، داعيًا إلى أن تكون الاتفاقية واضحة ومستدامة وألا ترتبط فقط بالظروف السياسية والأمنية الراهنة.

دعوة لتحويل الاتفاقية إلى حلف دفاعي

وأكد المسؤول القطري الأسبق أن طموحه يتمثل في تطوير الاتفاقية لتصبح "حلفًا دفاعيًا مكتمل الأركان" ومستدامًا، معتبرًا أن ذلك قد يوفر آلية فاعلة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها على المدى الطويل.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد وقعوا يوم الجمعة في مكة "اتفاقية مكة للدفاع المشترك".

وبحسب البيان المشترك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن المشترك بين الدول الثلاث، ورفع مستوى التعاون الدفاعي، وتعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء.

وتنص الاتفاقية، وفق البيان، على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على الدول الأخرى، إلى جانب تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي بينها.

وتأتي الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز التنسيق الدفاعي بين الدول الموقعة وبناء ترتيبات أمنية أكثر تكاملًا لمواجهة التحديات الإقليمية.