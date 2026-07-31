كشفت صحيفة الغارديان، نقلًا عن مصادر سعودية، أن المملكة تستعد لعملية عسكرية برية في وسط اليمن، بالتزامن مع تحرك بحري يستهدف مواقع جماعة الحوثي، في خطوة قد تمثل أكبر تحول في السياسة السعودية منذ وقف إطلاق النار عام 2022.

وبحسب التقرير، تهدف العملية المحتملة إلى كسر الحصار الذي يفرضه الحوثيون على الموانئ السعودية، فيما رُصدت تحركات للقوات السعودية وانسحابات من بعض المواقع في شرق اليمن، في ما اعتُبر استعدادًا لمرحلة عسكرية جديدة.

وأضافت الصحيفة أن الرياض تعمل في الوقت ذاته على تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بالسعودية.

وتأتي هذه التطورات في ظل حشد عسكري متبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة واسعة، بالتزامن مع استمرار الهجمات الحوثية على أهداف سعودية، وما تبعها من غارات سعودية على مواقع الجماعة لأول مرة منذ عام 2022.

ورغم استمرار الوساطة العُمانية بين الرياض والحوثيين لاحتواء التصعيد، لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات على تحقيق اختراق سياسي.

وإذا مضت السعودية في تنفيذ العملية، فستكون أول تدخل بري واسع منذ الهدنة التي أنهت سنوات من المواجهة المباشرة، بعدما اعتمدت الرياض خلال الأعوام الأخيرة سياسة التهدئة، بما في ذلك تمويل رواتب موظفين في مناطق سيطرة الحوثيين في إطار جهود الحفاظ على الاستقرار.