توثيق غير عادي: ربط فتاة بحبل - وإلقاءها من فوق السياج الفاصل قرب القدس

توثيق غير عادي وصلت إلى i24NEWS اليوم (الاثنين) من جدار الفصل في المنطقة الصناعية عطروت شمال القدس، تظهر رجلاً يربط فتاة بحبل - ويقذفها من فوق الجدار إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

تستمر ظاهرة المتسللين غير القانونيين الذين يدخلون الى إسرائيل دون عائق. أفدنا أمس كيف يحدث ذلك في أحد المعابر المعروفة، بالقرب من حي بيت حنينا في القدس ومنطقة ضاحية البلد، التي حازت على اللقب "ممشى الضاحية"، وأصبحت منذ زمن طويل جاذبة للمتسللين غير القانونيين من كل أنحاء الضفة الغربية والأخطر والمقلق أكثر لإسرائيل، نظرا لاستغلاله من قبل أشخاص ينوون تنفيذ عمليات.

يانون شالوم ييتاح

تقرير مراقب الدولة الذي نُشر مؤخرًا حذر من إخفاقات كبيرة في فعالية الحاجز على خط التماس والمعابر في منطقة غلاف القدس. حذر التقرير من أن المنظومة الحالية لا تنجح في منع تسلل منقذي الهجمات والمقيمين غير الشرعيين، وأشار إلى سلسلة من العيوب الجسيمة التي تذكر بالإخفاقات التي سبقت 7 أكتوبر.

وفقًا للتقرير، فقط 61% من المسار محمي بواسطة سياج أو جدار، بينما بقيت كيلومترات عديدة مفتوحة تمامًا. من خلال هذه الفتحات يتسلل إلى إسرائيل كل عام آلاف الفلسطينيين دون عائق، بينهم مقيمون غير شرعيين ومسلحون، رغم الحظر الرسمي على دخول العمال الفلسطينيين.