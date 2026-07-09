نجاة الناطق باسم حماس حازم قاسم من محاولة اغتيال إسرائيلية ومقتل مرافقه

أكد الصحافي من غزة ضياء غزة أن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم نجا من استهداف إسرائيلي، والتي أسفرت عن، مقتل مرافقه محمد الفيومي إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كان يستقلها قرب دوار حيدر في مدينة غزة.

وبحسب المصادر، أدى القصف إلى مقتل الفيومي في موقع الاستهداف، فيما أسفرت غارات إسرائيلية أخرى استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة عن مقتل فلسطينيين آخرين.

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