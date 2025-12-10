اختفاء يخت إسرائيلي قبالة البحر المتوسط وبدء عمليات بحث دولية عاجلة

اختفى يخت إسرائيلي يوم الثلاثاء قبالة سواحل قبرص بعد انطلاقه من ميناء أشدود في رحلة بحرية استمرت منذ يوم الاثنين، على متنه أربعة إسرائيليين تتراوح أعمارهم حول الخمسين. ولم يتم العثور على أي أثر لليخت حتى الساعة، ما دفع إلى إطلاق عملية بحث متعددة الجنسيات بمشاركة السلطات الإسرائيلية والقبرصية واليونانية.

وأكدت السلطات القبرصية أنها قادت عمليات البحث الأولية بالتنسيق مع إسرائيل، بما في ذلك استخدام طائرات هليكوبتر لتغطية نطاق يصل إلى 200 ميل بحري حول مدينة لارنكا، وسط ظروف جوية صعبة وسرعات رياح وصلت إلى 100 كلم/ساعة.

يأتي اختفاء اليخت في وقت تشهد فيه المنطقة وصول العاصفة "بايرون" إلى إسرائيل والمناطق المحيطة، والتي أدت في اليونان إلى إغلاق المدارس وتعطيل الرحلات الجوية وتسبب أضرار في الجسور والبنى التحتية.

ويشارك في جهود البحث السلطات المحلية اليونانية وخفر السواحل اليوناني، في محاولة للوصول إلى اليخت والمفقودين على متنه.