أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابطي احتياط وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في بلدة مجدل زون جنوب لبنان، فيما فتح تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.

وأوضح الجيش أن الضابطين هما الرائد في الاحتياط هارئيل بيرنشتوك والرقيب أول في الاحتياط تمير فاكنين، وقد لقيا حتفهما خلال نشاط عسكري نفذته قوة من الكتيبة 28 التابعة للواء 55 للمظليين الاحتياط.

مبنى مفخخ لم يكن معروفًا للجيش

وبحسب التحقيقات الأولية، وقع الانفجار قرابة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، أثناء تأمين الجنود لأعمال هندسية داخل بلدة مجدل زون الواقعة في القطاع الغربي من الشريط الأمني، على بعد نحو ثمانية كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الجنود دخلوا مبنى تبين لاحقًا أنه مفخخ، وأن الجيش لم تكن لديه معلومات مسبقة عن وجود العبوات الناسفة داخله.

غارات إسرائيلية عقب الحادث

وفي أعقاب الحادث، شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف في جنوب لبنان، قال إنها شملت مستودعات أسلحة وبنى تحتية ومقار تابعة لحزب الله.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الضربات جاءت ردًا على ما وصفه بـ"انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار"، في وقت تتزامن فيه الحادثة مع محادثات بين إسرائيل ولبنان تُعقد في العاصمة الإيطالية روما.

من جانبه، قدم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعازيه لعائلتي القتيلين، مشيدًا بخدمتهما في قوات الاحتياط، وقال إنهما "لبّيا نداء الخدمة مرارًا بإخلاص وإحساس عميق بالمسؤولية، وسقطا أثناء أداء مهمة لحماية أمن إسرائيل وسكان الشمال".

ويأتي الحادث بعد أسابيع من مقتل ضابط إسرائيلي آخر خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوتر الأمني على الحدود.