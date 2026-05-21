مهندس فلسطيني يخسر وظيفته في غوغل بعد انتقادات علنية للشركة

تواجه شركة جوجل دعوى قضائية من قبل مهندس ذكاء اصطناعي سابق في مختبرات "جوجل ديب مايند" في لندن، وذلك بحسب ما أفاد تقرير نشر اليوم (الأربعاء) في صحيفة الغارديان البريطانية. الموظف السابق يدعي أنه تم فصله بشكل غير مبرر بعد أن احتج على تعاون الشركة مع الحكومة الإسرائيلية. المهندس، ذو الخلفية الفلسطينية والذي طلب عدم الكشف عن هويته، قدم دعوى إلى محكمة العمل في بريطانيا، يدعي فيها أن جوجل قامت بتمييزه بسبب إيمانه بأنه لا يجب أن يكون شريكاً في جرائم الحرب.

بحسب قوله، كان العمل في مختبر الأبحاث "حلم طفولة"، لكن مشاعره تغيرت تماما وأن غوغل أبرمت صفقات أمنية إضافية: "شعرت بشعور سيء للغاية، كما لو أنني ذهبت إلى العمل كل يوم وشعرت أنني أخون الإنسانية وشعبي". ووفقًا للائحة الدعوى، بلغت احتجاجات المهندس الداخلية ذروتها عندما وزع منشورات في مكاتب الشركة في لندن اتهم فيها الشركة بتوفير تكنولوجيا عسكرية ودعا زملاءه للتنظيم النقابي.

بالإضافة إلى ذلك، أرسل المهندس بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين שבו انتقد بشدة قرار غوغل لعام 2025 بإلغاء الالتزام بعدم تطوير أسلحة تضر بالبشر أو أنظمة مراقبة تنتهك المعايير الدولية. في سبتمبر الماضي، بعد اجتماعات مع مديريه، قررت غوغل أن الموظف استقال من منصبه – وهو ادعاء ينكره المهندس بشدة، بينما تدعي منظمة فوكسغلو التي ترافقه قانونيًا أن الشركة اختارت فصله كخطوة انتقامية بسبب نشاطه ككاشف للفساد.

من ناحية أخرى، الموقف الرسمي لجوجل هو أن الشركة لا تقوم بفصل موظفين بسبب إبداء رأي أو مشاركة في نقاش بنّاء يتماشى مع سياسات الشركة. ومع ذلك، تشير مصادر داخلية في ديب مايند إلى تزايد الإحباط بين الباحثين المثاليين الذين خاب أملهم من الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيا، ولقد استقال بالفعل ما لا يقل عن عشرة منهم من مناصبهم. في خلفية هذه الأحداث، تقف حركة احتجاجية أوسع من مئات الموظفين ضد مشروع "نيمبوس" - صفقة الحوسبة السحابية بين جوجل وأمازون والحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار - وأيضًا ضد العقود التي تم توقيعها مؤخرًا مع البنتاغون، والتي يقول الموظفون إنها تُستخدم لتعزيز الأنظمة الاستبدادية والإضرار بالسكان المدنيين.