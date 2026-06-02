سجلت إسرائيل في عام 2025 رقماً قياسياً جديداً في صادراتها العسكرية بلغ 19.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 30% مقارنة بعام 2024، وفق ما أعلنته وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء).

وبحسب بيانات التقرير السنوي للصادرات العسكرية، فإن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى في تاريخ إسرائيل، مع تضاعف حجم الصادرات أكثر من مرتين خلال خمس سنوات، وأربعة أضعاف خلال عقد واحد.

وأوضح التقرير أن صفقات “حكومية إلى حكومية” شكلت نحو 10 مليارات دولار من إجمالي الصادرات، أي أكثر من نصف حجم العمليات، فيما استحوذت 53% من الصفقات على عقود تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار لكل صفقة.

وأشار إلى أن أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي تصدرت مجالات التصدير بنسبة 29%، تلتها أنظمة المراقبة والبصريات بنسبة 22% مقارنة بـ6% في العام السابق، إضافة إلى مجالات الطيران والرادارات والحرب الإلكترونية وأنظمة القيادة والسيطرة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت أوروبا قائمة المستوردين بنسبة 36%، تلتها آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32%، ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15%، وأمريكا الشمالية بنسبة 13%، بينما سجلت أمريكا اللاتينية وإفريقيا 2% لكل منهما.

وقالت وزارة الأمن إن هذا النمو يعكس تزايد الطلب العالمي على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، في ظل ما وصفته بالخبرات العملياتية التي اكتسبتها الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن استمرار ارتفاع الصادرات الدفاعية يعكس “التقدير العالمي المتزايد لقدرات إسرائيل العسكرية والتكنولوجية”.

كما أشار مسؤولون في الوزارة إلى أن تبسيط الإجراءات التنظيمية وفتح أسواق جديدة ساهم في تعزيز حجم الصفقات وتوسيع نطاق التعاون الدفاعي مع عدد من الدول.