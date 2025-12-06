وزير الخارجية اللبناني: "حزب الله لن يسلّم سلاحه دون موافقة صريحة من إيران"

أفاد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم السبت، بأن "إيران وحدها هي من تقرر نزع سلاح حزب الله"، مؤكدًا على أن"حزب الله لن يسلّم سلاحه دون موافقة صريحة من طهران" جاءت تصريخات رجي في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، حيث ذكر أنه ناقش هذه القضية "مباشرةً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي".

وشدد رجي على أن "حزب الله لن يُسلّم سلاحه دون قرار إيراني"، معتقدًا أن الحزب معنيٌّ بالدرجة الأولى حاليًا ببقائه واستعادة نفوذه السياسي، وتابع"على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن نزع سلاح حزب الله هو مطلب لبناني بالدرجة الأولى، مستقل عن المطالب الدولية"، وانتقد الوزير فعالية ترسانة حزب الله الفعلية، مجادلًا بأن سلاحه "لم يُساعد غزة، ولم يُحرّر القدس، ولم يحمِ لبنان" من الهجمات الإسرائيلية.

كما اتهم يوسف رجي حزب الله باستفزاز الدولة اللبنانية يوميًا، لا سيما من خلال تصريحات نائب رئيسها، نعيم قاسم، التي تُشير إلى احتمال إعادة تسليحها.موضحا أن "قرار إرسال مبعوث مدني - الدبلوماسي سيمون كرم - إلى محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يهدف إلى تجنب عملية عسكرية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية. ويأمل أن يُمثل هذا النهج خطوة إيجابية".

ومع ذلك، أكد على أن "لبنان لا يزال بعيدًا جدًا عن اتفاق سلام مع إسرائيل. وتركز المناقشات التي يقودها كرم حصريًا على القضايا العسكرية، وقف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة".