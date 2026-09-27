من هما؟ دولتان عربيتان فقط بقيتا في قاعة الأمم المتحدة خلال خطاب نتنياهو

كشفت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة تفاصيل جديدة بشأن حضور وفود الدول خلال خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بعدما شهدت بداية الخطاب مغادرة عدد كبير من الممثلين القاعة.

وبحسب تحليل أولي أجرته البعثة الإسرائيلية، غابت وفود 80 دولة عن القاعة عند بدء خطاب نتنياهو، مقارنة بـ77 دولة خلال خطابه في العام الماضي. وقالت البعثة إن بعض الممثلين الذين غادروا القاعة مع صعود نتنياهو إلى المنصة عادوا إليها خلال الخطاب.

ووفق المعطيات الإسرائيلية، كانت 115 بعثة حاضرة في القاعة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، إضافة إلى دولتين بصفة مراقب. وشملت قائمة الحضور الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، الهند، اليابان، كندا، أستراليا، روسيا والصين.

الإمارات والبحرين.. الحضور العربي

وبحسب القائمة الإسرائيلية، كانت الإمارات والبحرين الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين بقي ممثلوهما في القاعة خلال خطاب نتنياهو.

في المقابل، غابت وفود مصر، الأردن، السعودية، العراق، الكويت، قطر، لبنان، سوريا، تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب والوفد الفلسطيني.

كما شملت قائمة الدول التي لم تكن حاضرة في القاعة إيران، تركيا، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنغلاديش، البرازيل وجنوب أفريقيا، فيما كانت إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي أُدرجت ضمن الدول التي غادر ممثلوها القاعة.