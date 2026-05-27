اعتداء على إسرائيليين في قبرص يثير مخاوف أمنية

تعرض ثلاثة مواطنين إسرائيليين لاعتداء في العاصمة القبرصية نيقوسيا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث في مركز المدينة، وتخلله استخدام أداة حادة، ما أدى إلى إصابة أحدهم، بينما تمكنت الشرطة من اعتقال مشتبهين اثنين بعد وقت قصير. وأشارت التقارير إلى أن المهاجمين يُعتقد أنهم من أصل سوري، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة ولم تُحسم الدوافع بشكل رسمي حتى الآن.

ودان سفير إسرائيل في قبرص الحادث بشدة، واعتبر أن الضحايا "استُهدفوا بسبب مظهرهم اليهودي"، واصفًا الاعتداء بأنه "عمل معادٍ للسامية". كما دعا السلطات القبرصية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ومحاسبة المسؤولين.

وربطت وسائل الاعلام العبري الخبر بسياق أوسع، حيث اشارت إلى وجود قلق إسرائيلي من ارتفاع حوادث مشابهة في قبرص مؤخرًا، خصوصًا بعد اعتقالات سابقة مرتبطة بشبهات أمنية.