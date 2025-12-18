ضربة لتركيا: إسرائيل واليونان وقبرص تدرس إقامة قوة مشتركة

مسؤولون كبار من إسرائيل، اليونان وقبرص يناقشون إمكانية إنشاء قوة عسكرية مشتركة، وذلك بحسب ما أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في القناة العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الخميس). الهدف هو إيصال رسالة لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان وخلق قوة ردع أمام نشاط تركيا السياسي في شرق البحر المتوسط.

مصادر مطلعة على التفاصيل أفادت لقناة i24NEWS أن المبادرة الأمنية لا تزال في مراحل الفحص والتخطيط الأولية، وتهدف إلى تعزيز التعاون العسكري-الاستراتيجي بين الدول الثلاث على خلفية التوتر المتزايد في المنطقة. ومع ذلك، فإن القوة لن تكون دائمة بل ستكون قوة قادرة على الانتشار السريع في حالات الأزمات في البحر والجو والبر. في الأسبوع المقبل سيصل إلى إسرائيل رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص لعقد قمة مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسيناقشون من بين أمور أخرى هذا الموضوع.