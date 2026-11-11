رسالة إلى ترامب؟ إيران تكشف "مدينة صواريخ" وخطوط إنتاج تحت الأرض

كشفت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري اليوم (الثلاثاء) عن «مدينة صواريخ» جديدة تحت الأرض، عُرضت فيها مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومنظومات إطلاقها.

أُقيم حفل الكشف ضمن فعاليات «أسبوع القوات الجوية والفضائية»، بحضور كبار قادة الجيش الإيراني، ومن بينهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، مجيد موسوي، اللذان تفقّدا المنشأة واطّلعا على الوسائل المعروضة فيها.

https://x.com/i/web/status/2120114593263751383 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وفقًا للمتحدث باسم الحرس الثوري، العميد حسين محبي، فإن ذلك يمثل توسعًا كبيرًا في المفهوم العملياتي، من مواقع تخزين تحت الأرض إلى إنشاء «مدن لإنتاج الصواريخ» في أعماق الأرض. وأوضح محبي أن القوة «نقلت بسرعة خطوط إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة من المنشآت السطحية إلى مواقع تحت الأرض»، مضيفًا أن البنية التحتية المرنة والانتشار الواسع يهدفان إلى ضمان استمرار إنتاج الأسلحة حتى في سيناريو قصف كثيف ومطوّل.

يأتي الكشف عن المنشأة الحالية في أعقاب ما بثّه التلفزيون الإيراني الأسبوع الماضي من مشاهد أظهرت زيارة عبد الله حاجي صادقي، ممثل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، لأنفاق الصواريخ التابعة للقوات البحرية في جنوب البلاد.

تهدف شبكة الأنفاق والقواعد تحت الأرض إلى حماية الأصول الاستراتيجية الإيرانية والحفاظ على قدراتها الهجومية والردعية من أي ضرر محتمل، من خلال تحصينات عميقة والاعتماد على قدرات بحرية وبرية متطورة.