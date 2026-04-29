الشرطة الإسرائيلية تلاحق “SSQ”: عصابة مراهقين تثير الذعر في تل أبيب

تواصل الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب تحقيقاتها بشأن سلسلة اعتداءات متصاعدة يُشتبه بضلوع مجموعة من القُصّر فيها، بينهم فتاتان تبلغان من العمر 13 عامًا، يُشتبه بانتمائهم إلى شبكة إجرامية تُعرف باسم “SSQ”، وفق ما أفادت به تقارير إسرائيلية نقلا عن معلومات استخباراتية وصلت للشرطة.

وبحسب المعطيات، فإن القاصرات المعتقلات يُشتبه بمشاركتهن في الاعتداء على فتاة تبلغ 16 عامًا داخل المدينة، في حادثة أثارت موجة قلق في أوساط الشرطة والسكان.

اعتقالات متتالية ضمن حملة أمنية

وفي سياق متصل، كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت قبل أيام عن اعتقال 10 قاصرين آخرين يُشتبه بانتمائهم إلى المجموعة نفسها، على خلفية تورطهم في اعتداءات منفصلة في وسط تل أبيب، أسفرت عن إصابات طفيفة لعدد من الضحايا.

وتم تمديد توقيف المشتبه بهم بقرار قضائي، في إطار حملة أمنية موسعة تستهدف ما تصفه الشرطة بـ”شبكة عنف شبابية متنامية”.

شبكة تضم عشرات القاصرين

وتشير تقديرات أمنية إلى أن الشبكة تضم نحو 100 قاصر تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا غالبيتهم من المواطنين الأجانب، وتعمل في مجموعات منظمة تنفذ عمليات سرقة واعتداءات في الشوارع، بما في ذلك سرقة الهواتف والدراجات الكهربائية والاعتداء على المارة.

وتحذر الشرطة الإسرائيلية من أن بعض عناصر الشبكة أصبحوا أكثر جرأة وتنظيماً، في ظل غياب الردع الكافي، بحسب التقييمات الأمنية.

مخاوف من ارتباطات مع شبكات إجرامية أكبر

وتشير التحقيقات إلى احتمال استغلال هذه المجموعات من قبل شبكات جريمة منظمة، في ظل تقارير عن محاولات تجنيد القاصرين في أنشطة إجرامية أوسع.

ووفق مصادر أمنية، فإن هذا التطور يثير قلقًا متزايدًا لدى الأجهزة الأمنية، التي ترى أن بعض هذه العناصر قد تتحول إلى أداة تنفيذ لصالح جهات إجرامية أكبر.

تصاعد القلق في الشارع

وبحسب تقارير سجّل سائقو وسائل نقل عامة حوادث متفرقة خلال الفترة الأخيرة، تضمنت محاولات ترهيب وابتزاز في مناطق جنوب تل أبيب، ما زاد من حالة التوتر الأمني في المدينة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي أن السلطات تعمل بالتعاون مع الشرطة لتعزيز التواجد الأمني في الشوارع، وتشديد الرقابة على السلوكيات الإجرامية في صفوف الشباب. وقال إن البلدية ستعمل على تعزيز برامج الدعم الشبابي إلى جانب تكثيف الإجراءات الأمنية، في محاولة للحد من تفاقم الظاهرة.