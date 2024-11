مقرب من نصر الله والقائد العام الفعلي لحزب الله: محمد حيدر هو هدف الهجوم الليلة وسط بيروت

كان هدف الهجوم الذي نفذه سلاح الجو ليلاً (بين الجمعة والسبت) في غارة وسط بيروت هو محمد حيدر، المستشار المقرب من حسن نصر الله وعضو مجلس الجهاد. وبحسب بعض التقارير، فإن حيدر، وهو شخصية رفيعة المستوى في التنظيم، يشغل، من بين أمور أخرى، منصب القائم بأعمال رئيس هيئة أركان حزب الله.

وكما ذكرنا، فإن مصير المسؤول الكبير، رئيس دائرة العمليات في حزب الله، لا يزال غير واضح. لكن عملياً، بعد التغيرات السريعة التي شهدها حزب الله، فهو الذي سيطر على معظم الأصول العسكرية للمنظمة في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، كان مسؤولاً عن التنسيق بين حزب الله والمنظمات الأخرى الموالية لايران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

محمد حيدر والمعروف "أبو علي حيدر" قيادي بارز في الحزب، شغل منصب عضو في مجلس النواب بين عامي 2005 و2009 حيث مثل دائرة مرجعيون-حاصبيا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن نصر الله أصر على ترشيحه نائب في البرلمان عام 2005 حتى يحصل على حصانة تمنع اعتقاله والتحقيق معه بسبب دوره في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الراحل رفيق الحريري كما زعمت بعض المصادر اللبنانية.

وتربط محمد حيدر علاقة مصاهرة مع فؤاد شكر وهاشم صفي الدين، حيث أن الثلاثة متزوجين من ثلاث أخوات انتقلن للعيش هذه الأيام للعيش في بغداد بضيافة رئيس حكومة عراقي سابق.

ومحمد حيدر من المؤسسين لحزب الله اشتهر بكثرة ظهوره الإعلامي لمناقشة تقرير لجنة فيتوغراد عن نتائج حرب 2006.

