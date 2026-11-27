على خلفية التعيين المتوقع ليائير غولان وزيرًا للأمن القومي، اتخذت الشرطة إجراءً تأديبيًا بحق متحدثها الذي وصف غولان بأنه «عدو لإسرائيل»، وفق ما أفاد به مراسلنا لشؤون الشرطة في القناة العبرية، موشيه شتاينمتس. وترفض الشرطة توضيح طبيعة الإجراء المتخذ. وفُتحت الإجراءات التأديبية عقب التماس قُدّم إلى المحكمة العليا.

نذكّر بأنه في 15 يونيو، هاجم العميد دورون رئيس حزب «الديمقراطيين» في مقابلة مع برنامج «فتحِي وبوسي بين الشعب» على إذاعة غالي إسرائيل. وقال إن «يائير غولان يبدو كأحد أكبر أعداء إسرائيل الذين يضرّون بقوات الأمن».

وأضاف العميد دورون: «لا يمكن لهذا الرجل أن يقف ويهدد الشرطة الإسرائيلية ومفوضها العام. ثمة شعور بأنه وقع في غرام النهج المسيء إلى مرتدي الزي الرسمي في دولة إسرائيل. بعدما تحدث عن “دولة عاقلة” وأسـاء إلى مقاتلي الجيش الإسرائيلي، اختار الآن الإساءة إلى مرتدي الزي الرسمي في الشرطة الإسرائيلية، بهدف استجداء الأصوات في نهاية المطاف. إن تصريحه بشأن المفوض العام ورئيس الشاباك يجعله يبدو كأحد أكبر أعداء إسرائيل الذين يسيئون إلى أبطالها، وهذه ليست المرة الأولى؛ فهو يستخدم كلمات قاسية بحق مرتدي الزي الرسمي ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين يعملون ليل نهار للحفاظ على أمن مواطني إسرائيل. عليه أن يشعر بالخزي والعار»، قال.

تراجع لاحقًا حين كتب: «عقب المقابلة التي قلت فيها إن يائير غولان يبدو كمن يسيء إلى إسرائيل، أتراجع عن هذا القول».