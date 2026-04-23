ملف عصام بويضاني: تطورات جديدة بين دمشق وأبوظبي

تداولت صفحات سورية عن اقتراب الافراج عن قائد "جيش الإسلام" سابقا والقيادي في وزارة الدفاع السورية عصام بويضاني من السجون الإماراتية، بعد اعتقال عام كامل، حيث تداولوا مقطعا لعميد في الفرقة 70 بوزارة الدفاع السورية تحدث أن بويضاني سيخرج غدا.

وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات، حيث التقى نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. وأكدت مصادر عسكرية سورية وفقا لموقع "المدن" عن تلقيها وعودًا بالإفراج عن بويضاني خلال اليومين المقبلين، دون تفاصيل إضافية حول الإجراءات النهائية، ونقل الموقع ايضا عن مصدر عسكري في الفرقة 70 طلب التريث في نشر الأخبار المتعلقة بالإفراج عن بويضاني.

وكانت السلطات الإماراتية قد أوقفت بويضاني في نيسان/إبريل 2025 أثناء مغادرته البلاد بعد زيارة استمرت أربعة أيام، وبقي نحو سبعة أشهر قيد الاحتجاز دون توجيه تهمة رسمية. ويعد بويضاني، الملقب بـ"أبو همام"، من أبرز القيادات العسكرية السورية خلال سنوات النزاع، وقد تولى قيادة "جيش الإسلام" بعد مقتل مؤسسه زهران علوش عام 2015.

المصادر تشير إلى أن الإفراج عن بويضاني قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة قد تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتخفيف التوترات المتعلقة بالقضايا الأمنية بين البلدين.