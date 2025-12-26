مقتل شابة إسرائيلية ومسن في هجوم مزدوج قرب العفولة شمال إسرائيل

قتل شخصان اليوم الجمعة في هجوم مزدوج نفذه مهاجم فلسطيني شمال إسرائيل، حيث تعرض رجل يبلغ 68 عامًا للدهس في بيسان، فيما تعرضت شابة تبلغ 19 عامًا للدهس والطعن على طريق 71 قرب كيبوتس عين حارود شمال إسرائيل، وتوفيت متأثرة بجراحها. كما أصيب شاب يبلغ 16 عامًا بجروح طفيفة في بيسان وتم تقديم العلاج له.

المهاجم، أحمد أبو الرب (34 عامًا) من قرية قباطيا، دخل إسرائيل بشكل غير قانوني قبل أيام واستخدم سيارة تعود لصاحب عمله في الهجوم. بعد تنفيذ الهجمات، واصل المهاجم قيادته نحو منطقة تل يوسف وتم تحييده قرب العفولة بواسطة قوات الأمن، وأصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم تصرف بمفرده.

ردود الفعل الرسمية:

رئيس الشرطة داني ليفي: وصف الحادث بأنه “صعب جدًا”، وأكد أن المهاجم تم تحييده بفضل تدخل عنصر أمني حاضر في المكان. التحقيق مستمر بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

وزير الأمن يسرائيل كاتس: أمر الجيش بالتحرك بسرعة وبقوة ضد قرية قباطيا، محذرًا من أن أي شخص يدعم العمليات المسلحة سيواجه “العقوبة القصوى”.

بالإضافة لذلك، شهدت المنطقة صباح اليوم محاولة هجوم أخرى قرب أدوريم في منطقة نابلس بالضفة الغربية، حيث صدم مهاجم مركبة عسكرية، دون وقوع إصابات، وتم السيطرة عليه واعتقاله من قبل القوات العسكرية.

قوات الأمن الإسرائيلية شددت الإجراءات في مناطق شمال ووسط إسرائيل، وأكدت على حالة التأهب لمنع أي محاولات هجوم إضافية، فيما تعاني الطرق المحيطة من ازدحام شديد نتيجة الحوادث الأمنية والتحقيقات.