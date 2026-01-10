المجلس الانتقالي الجنوبي يدرس تجربة صوماليلاند لبناء مؤسسات الدولة

ذكرت صحيفة العربي العربي الجديد اللندنية، المدعومة قطريًا، أن مجلس الانتقالي الجنوبي المؤقت في اليمن، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، أرسل خلال العام الماضي وفودًا إلى صوماليلاند بهدف دراسة تجربتها في الحصول على اعتراف دولي وبناء مؤسسات الدولة.

وأوضحت مصادر مطلعة داخل المجلس أن نقص الخبرة في صنع القرار وبناء المؤسسات الحكومية يمثل تحديًا كبيرًا أمام المجلس، خاصة في ظل جهوده لإنشاء واقع سياسي قائم على انفصال جنوب اليمن. وبحسب المصادر، جاءت هذه الخطوة بدعم إماراتي، وشملت الوفود موظفين من المؤسسات الحكومية في مدينة عدن، للانتقال إلى صوماليلاند عبر جيبوتي والصومال.

وأكد أحد المسؤولين الحكوميين الذي شارك في الزيارات أن الوفد وصل صوماليلاند في نوفمبر الماضي، وقام بجولات في عدة مدن لدراسة كيفية إنشاء بنى تحتية إدارية، مؤسسات حكومية، وتقديم خدمات للمواطنين. ولفت إلى أن الزيارة استمرت نحو شهر، وشملت لقاءات ميدانية مع مسؤولي صوماليلاند.

كما أشار المصدر إلى أن الوفود ضمت أيضًا عناصر من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمجلس الانتقالي، رغم أن الصحيفة لم تتمكن من تأكيد هذه المعلومات مباشرة مع المسؤولين العسكريين الذين شاركوا في الزيارات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه المجلس إلى تعزيز خبراته في إدارة المؤسسات الحكومية والتخطيط السياسي، وربما الاستفادة من دعم دولي مستقبلي، على غرار ما حصل مع صوماليلاند التي تمكنت من كسب دعم دولي محدود رغم عدم اعتراف الأمم المتحدة الرسمي بها.