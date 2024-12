"مقتل 14 عنصر أمن سوري باشتباكات في طرطوس": وآخر التطورات بعد الاحتجاجات العنيفة على إحراق مقام العلويين

قتل 14 عنصرا من الأمن العام السوري في اشتباكات مع مسلحين في طرطوس زعموا أنهم "من فلول النظام السابق" ، وفي المقابل ساد الهدوء بعدد من المدن السورية بعد المظاهرات التي وقعت الأربعاء في المناطق في أنحاء التي يقطنها العلويون في سوريا ، وذلك بعد أن تظاهر عشرات الآلاف من الطائفة العلوية في مدن دمشق حمص واللاذقية وطرطوس والقرداحة في الساحل السوري، بعد انتشار فيديو إحراق مقام للعلويين في حلب.

هذا وأفادنا الصحافي من الجولان عطا فرحات عن التطورات :"تسود حالة من الهدوء شوارع دمشق، الأمن انتشر في ساحة الأمويين ولم يسمع أطلاق نار هناك وفي حي الـ86 أو حي المزة الشيخ سعد، جاء ذلك بعد المظاهرة التي قام بها مواطنون من الحي 86 والتي تعتبر الخزان الأساسي للعلويين في دمشق، وخرج المتظاهرون يهتفون "بالروح بالدم نفديك يا خصيبي" وذلك بعد إحراق المقام، والمعلومات الجديدة التي وصلتنا بأن هذا الإحراق تم في السادس من هذا الشهر وليس الأربعاء، وأحرق المقام عند دخول حلب، لكن الفيديو نشر الأربعاء ما أدى الى خروج المظاهرات.

وبخصوص حظر التجول في المحافظات ، انضم الى الحظر ، طرطوس وجبلة، لكن في طرطوس عقد اجتماع بين وجهاء المدينة والمحافظ، والذي وعدهم بفك الحصار عن قرية اسمها خربة المعزة في ريف طرطوس ، والتي شن ضدها حملة أمنية وسيكون حوار الخميس مع الوجهاء وستعود الحالة الى وضعها الطبيعي، وفي اللاذقية سيعقد اجتماع الخميس مع وجهاء العلويين ومشايخها ، وسيستعرضون مطالبهم الأساسية وهي محاكمة كل من قام بهذه الفعلة إن كان سوري أو أجنبي، حيث يوجد هناك آلاف المقاتلين الغير سوريين، ومثلما نذكر قبل عدة أيام، أن من قام بحرق شجرة عيد الميلاد في حماة كان من المقاتلين الاوزبكيين".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقت سابق "انتشر اليوم شريط مصور كالنار في الهشيم، يظهر اعتداء مسلحين على مقام أبو عبد الله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب، قبل أيام، ومقتل 5 من خدم المقام وتم التنكيل بِجثامينهم، وخربوا المقام واضرموا النيران داخله".

