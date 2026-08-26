إسرائيل تفرج عن 4 معتقلين من القنيطرة بينهم كويتي.. هل بدأت بوادر انفراج مع سوريا؟

إسرائيل تفرج عن أربعة معتقلين من القنيطرة، بينهم كويتي، في خطوة قد تُفهم كإشارة حسن نية وتدفع نحو إحراز تقدم في المفاوضات الأمنية مع دمشق

i24NEWS
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قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، مارس 2025
قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا، مارس 2025IDF Spokesperson

أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الإسرائيلية أفرجت عن أربعة معتقلين كانت قد احتجزتهم في ريف القنيطرة العام الماضي، من بينهم مواطن كويتي، في خطوة لم يصدر بشأنها تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

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وإذا تأكدت هذه المعلومات، فقد تشكل عملية الإفراج إشارة حسن نية من جانب إسرائيل تجاه دمشق، خصوصًا في ظل استئناف الاتصالات والمفاوضات الأمنية بين الجانبين بوساطة أميركية.

وكانت إسرائيل وسوريا قد أجريتا مؤخرًا محادثات رفيعة المستوى في الأردن، ركزت على خفض التوتر واستئناف المفاوضات بشأن ترتيبات أمنية في جنوب سوريا، بعد تصعيد عسكري إسرائيلي داخل الأراضي السورية.

وفي حال تأكد الإفراج عن المعتقلين الأربعة، فقد يُنظر إلى الخطوة باعتبارها جزءًا من إجراءات بناء الثقة التي يمكن أن تساعد في دفع المفاوضات الإسرائيلية السورية إلى الأمام.

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