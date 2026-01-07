دراما في اليمن: زعيم الانفصاليين الزبيدي يفر - ولا يصل السعودية والضالع تشهد ضربات استباقية

لم يصل زعيم الانفصاليين في جنوب اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم (الأربعاء) إلى السعودية، التي كانت تخطط لعقد محادثات لحل الأزمة في المنطقة، بل استقل طائرة وفرّ إلى وجهة غير معلومة. وقد تصاعدت حدة التوتر مؤخراً بين السعودية والإمارات العربية المتحدة، في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأربعاء أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، لم يصعد على متن الطائرة المتجهة إلى الرياض مع أعضاء المجلس تمهيدًا للمشاركة في مباحثات المؤتمر الجنوبي، واصفًا ذلك بأنه "هرب إلى مكان غير معلوم".

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إلى أن الزبيدي أبلغ السعودية برغبته في الحضور بتاريخ 6 يناير، وأنه أثناء تأخير رحلة الخطوط اليمنية رقم (IYE 532) التي كانت تقل وفد المجلس، تحرك الزبيدي بقوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتالية وأسلحة ثقيلة وخفيفة باتجاه محافظة الضالع.

وأضاف المالكي أن الزبيدي وزع الأسلحة والذخائر على عناصر في عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف "إحداث اضطراب داخل المحافظة"، ما استدعى تدخل قوات درع الوطن وقوات التحالف لمنع أي اشتباكات محتملة في مدينة عدن.

وأوضح التحالف أنه نفذ ضربات استباقية محدودة على مواقع عناصر انفصالية تمركزت في أحد المباني بالقرب من معسكر الزند في محافظة الضالع، لتعطيل تلك القوات وإفشال المخطط الذي كان يهدف إليه الزبيدي.

من جانبه، أكد المجلس الانتقالي في بيان رسمي أن الزبيدي "يواصل عمله من عدن ويتابع ويشرف مباشرة على عمل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية"، نافياً صحة التقارير عن هروبه من البلاد.

ومع ذلك، فإن اختفاء الزبيدي، زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، قد يشير إلى أن الصراع بين الرياض وأبو ظبي لا يزال بعيدًا عن نهايته.

قاتل الحليفتان السابقتان معًا ضد الحوثيين، لكنهما الآن تدعمان أطرافًا متنافسة داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

في المحصلة النهائية:

كان من المفترض أن يسافر الزبيدي إلى الرياض بعد عدة أيام من إعلان حكومة اليمن أنها طلبت استضافة قمة حول "القضية الجنوبية". في الوقت نفسه، سحبت حكومة اليمن عضوية الزبيدي في المجلس الرئاسي وأحالته إلى النيابة العامة بتهم تشمل "خيانة جسيمة". ووفقًا لرئيس المجلس رشاد العليمي، يُنسب إليه التحريض على تمرد مسلح، والاعتداء على السلطات الدستورية، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في جنوب اليمن.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تدخلتا لأول مرة في اليمن قبل أكثر من عقد، بعد أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014.