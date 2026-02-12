إسرائيل تجري مناورة بحرية واسعة تحسبًا لتهديدات حزب الله وايران

أجرى سلاح البحرية الإسرائيلي هذا الأسبوع مناورة عسكرية واسعة بمشاركة عدد من الأساطيل، بقيادة أسطول سفن الصواريخ وبالتعاون مع أسطول الغواصات ووحدة الكوماندوز البحري "شاييطت 13" وجهات أخرى. واختُتمت المناورة ليل الثلاثاء، في إطار استخلاص الدروس المستفادة من الحرب وتعزيز الجاهزية العملياتية.

وشارك في التمرين مئات المقاتلين على متن مجموعة متنوعة من القطع البحرية، ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستعداد لمهمة حماية المياه الاقتصادية والأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل.

.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه يواصل متابعة التطورات في المجال البحري عبر منظومة استخباراتية متقدمة، تشمل قدرات رصد من الجو والبحر والبر. وأشار إلى أن عملية سابقة حملت اسم "خلف الظهر" أسهمت في تعزيز الصورة الاستخباراتية، بعدما اعتقلت وحدة "شاييطت 13" عنصرًا من حزب الله يُدعى عماد أمهز، والذي قدم خلال التحقيق معلومات عن مخططات لتنفيذ هجمات بحرية تحت غطاء مدني باستخدام سفن تجارية ضد أهداف إسرائيلية ودولية.

وتضمنت المناورة تدريبات على سيناريوهات متعددة، من بينها محاولات تسلل بحري، اشتباك مع قوات معادية، تهديدات جوية، قتال متعدد الجبهات، مهام نارية، والدفاع عن أهداف استراتيجية مثل منصات الغاز، الموانئ، والبنى التحتية الحيوية. كما جرى تعزيز التنسيق بين الوحدات البحرية والمقر العملياتي، بما في ذلك مركز الدفاع ومركز إدارة النيران.

وأكدت البحرية أنها وسّعت نطاق أنشطة الحماية في المياه الاقتصادية، وتشغّل وسائل متنوعة للسيطرة على المجال البحري، بينها دوريات بحرية مستمرة، سفن غير مأهولة، تفتيش سفن مدنية وعسكرية، ورصد أي تحركات مشبوهة.