مسؤولون من فتح وحماس لـi24NEWS: اتفاق المصالحة بوساطة الصين "لا معنى له"

وبينما ترحب فتح وحماس باتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه اليوم (الثلاثاء) بوساطة صينية - وبحسب قوله فإن المنظمتين الإرهابيتين ستحكمان القطاع معًا "في اليوم التالي" - قال مسؤولون كبار من الطرفين إن الاتفاق نفسه "لا معنى له".

كما ذكر أن العنصر المهم في الاتفاقيات من هذا النوع - مع العلم أنه كان هناك أكثر من 20 اتفاقا من هذا القبيل في الماضي - هو نية الأطراف للسيطرة المشتركة. وليس من المتوقع أن يكون الأمر مختلفاً هذه المرة. وأضاف المسؤولون أن الفصائل المختلفة أبدت بالفعل تحفظات على الاتفاق، الأمر الذي يضر بفرص نجاحه.

وعلى صعيد متصل، أفادت وسائل الإعلام الرسمية في الصين صباح اليوم أن 14 فصيلا فلسطينيا، والذين يعقدون اجتماعات في بكين خلال اليومين الماضيين، توصلوا إلى اتفاق حول "حكومة مصالحة وطنية" تحكم قطاع غزة بعد الحرب. ومن بين هذه الفصائل، بحسب الصين، حماس وفتح، اللتان حضر قادة من قبلهما القمة أيضاً. وأشاد المدير العام لوزارة الخارجية الصينية وانغ يي بـ"المصالحة الكبيرة" التي يضمنها الاتفاق.

من جانبه رد وزير الخارجية كاتس على ما ورد في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X: "وقعت حماس وفتح اتفاقا في الصين يمنحهما سيطرة مشتركة على غزة بعد الحرب. وبدلاً من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، القتلة والمغتصبين من حماس". على حد تعبيره.

