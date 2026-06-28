مضيق هرمز ساحة تصعيد.. اختبار صعب لتفاهمات واشنطن وطهران

دخلت مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة اختبار فعلية، عقب تنفيذ الجيش الأميركي ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، ردًا على هجوم نُسب لطهران ضد سفينة تجارية في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ العملية، معتبرة أنها رد مباشر على تهديد الملاحة البحرية. من جانبه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم الإيراني بأنه “انتهاك أحمق” لوقف إطلاق النار.

واشنطن: رد محسوب لتجنب الحرب

بحسب مسؤولين أميركيين، شاركت ست طائرات في استهداف أربعة مواقع داخل إيران شملت منظومات صواريخ وطائرات مسيّرة ورادارات، في مناطق على الساحل الإيراني وفي جزيرة قشم.

وأكدت المصادر أن العملية استمرت نحو 90 دقيقة فقط، ووصفت بأنها رد محدود ذو طابع تكتيكي، يهدف إلى الردع دون الانزلاق نحو مواجهة شاملة.

وفي السياق السياسي، شدد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس على أن واشنطن سترد “بالعنف” على أي هجوم، مع الإبقاء في الوقت نفسه على قنوات دبلوماسية مفتوحة، في إشارة إلى محاولة الجمع بين الردع والتفاوض.

وتعكس هذه التطورات غياب آليات تنفيذ واضحة داخل مذكرة التفاهم، التي لم تمنع التصعيد الأخير ولم تحد من الرد العسكري الأميركي.

طهران: نفي للأضرار وتصعيد مضاد

في المقابل، قللت إيران من آثار الضربات، حيث نقلت وكالة “مهر” عن مسؤول محلي أن ميناء سيريك لم يتعرض لأي أضرار، وأن العمل فيه مستمر بشكل طبيعي.

لكن التوتر تصاعد مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أميركية في المنطقة، دون تقديم تفاصيل إضافية، ما يشير إلى استمرار نمط الردود المتبادلة.

“حق الدفاع عن النفس” وموقف الخارجية الإيرانية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربات الأميركية، ووصفتها بأنها انتهاك صريح لمذكرة التفاهم، معتبرة أنها استهدفت منشآت مراقبة ساحلية.

واتهمت طهران الولايات المتحدة بالتنسيق في “هجمات إسرائيلية على لبنان”، معتبرة ذلك خرقًا إضافيًا للاتفاق.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن ردودها العسكرية تأتي في إطار “الحق الأصيل في الدفاع عن النفس”، وفق تعبيرها.

مضيق هرمز.. نقطة الاشتعال الأبرز

جاء التصعيد بعد الهجوم الذي استهدف سفينة “إيفر لوفلي” قرب السواحل العُمانية في مضيق هرمز، وهو أول استهداف مباشر لسفينة تجارية منذ توقيع التفاهم.

وأدى ذلك إلى اضطراب في حركة الملاحة، مع تعليق بعض الجهود الدولية لمساعدة السفن العالقة، وتغيير مسارات ناقلات نفط، ما انعكس مباشرة على حركة التجارة العالمية.

باكستان: دعم للتهدئة والاستقرار

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد تؤكد التزامها بدعم جهود السلام في المنطقة، خلال اتصال بين وزير الخارجية محمد إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي.

وأعرب الجانب الإيراني عن تقديره للدور الباكستاني، خاصة في تسهيل عودة طواقم السفن والصيادين الإيرانيين.

كما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على أن أمن الملاحة البحرية عنصر أساسي لاستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

تفاهمات هشة أمام اختبار الواقع

تُظهر التطورات أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لا تزال تفتقر إلى آليات تنفيذ وضمانات فعّالة، ما جعلها غير قادرة على منع الهجمات أو كبح الردود العسكرية المتبادلة.

وبينما تحاول واشنطن ضبط ردودها ضمن “الردع المحدود”، تمضي طهران في استخدام أدوات ضغط مرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، ما يجعل مضيق هرمز ساحة اختبار مستمرة للتوازن بين التصعيد والدبلوماسية.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو التفاهمات الحالية قادرة على تأجيل المواجهة، لكنها غير كافية لمنعها أو احتوائها بشكل كامل.