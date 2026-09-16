من حكم الإعدام إلى الحرية.. الإفراج عن يهودي بعد 11 عامًا في العراق

بعد جهود استمرت 11 عامًا، أُطلق سراح بنيامين بن ليمور من أحد السجون في العراق، وفقًا لما أورده موقع "يشيفا وورلد نيوز" اليهودي-الأمريكي. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل بن ليمور إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان، بينها فترة كان يواجه فيها حكمًا بالإعدام.

وتعود نقطة التحول الرئيسية في قضيته إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما أُلغي حكم الإعدام الصادر بحقه إثر اتفاق «صلح» معقد وحملة واسعة لجمع الأموال بهدف تأمين الإفراج عنه. ورغم إلغاء الحكم، بقي بن ليمور محتجزًا في العراق، فيما واصل ناشطون ووسطاء جهودهم خلف الكواليس لإتمام إطلاق سراحه ومغادرته البلاد.

وخلال الأسبوع الماضي، طرأ تطور إيجابي على القضية، انتهى بالموافقة على الإفراج النهائي عنه وترتيب خروجه من العراق. وفي إطار الاستعداد لعودته إلى إسرائيل واندماجه مجددًا في المجتمع، جرى قبوله في برنامج "الأساسيات" التابع ليشيفا "أيش هتوراه" في القدس، حيث سيبدأ الدراسة فور وصوله.

وبالتزامن مع الإفراج عنه، أُطلقت حملة تبرعات لمساعدته على بدء حياته من جديد، وتشمل تغطية تكاليف السفر وشراء الملابس والتفيلين والمستلزمات الأساسية، بعد سنوات طويلة من السجن.