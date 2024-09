"بينهم نجل زكريا الزبيدي":مقتل خمسة مسلحين فلسطينيين بضربة للجيش الإسرائيلي في طوباس

قتل ستة مسلحين فلسطيينيين فجر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، من بين القتلى نجل القيادي في حركة فتح والمعتقل في السجون الإسرائيلية زكريا الزبيدي.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فإن القتلى في الغارة هم محمد زكريا الزبيدي (21 عاما)، أحمد فواز أبو دواس (24 عاما) محمد عوض "اللاحتى" (30 عاما)، قصي عبد الرزاق "السرديني" (26 عاما)، ومحمد أبو زاغة (23 عاما)، في حين أفيد عن مصاب بصورة حرجة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ثلاثة ضربات جوية ضد مسلحين فلسطينيين في طوباس "شكلوا تهديدا على القوات التي كانت تنشط في المنطقة".

في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الفلسطيني ماجد أبو زينة (17 عاما) في مخيم الفارعة بمنطقة غور الأردن بنيران الجيش الإسرائيلي.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان سابق أن مسيرة هاجمت خلية لمسلحين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلي التي كانت تقوم بنشاط عملياتي في منطقة الواقعة بين جنين ونابلس في غور الأردن.

وفي أعقاب الإعلان عن مقتل الستة في طوباس ومخيم الفارعة نشرت سرايا القدس بيانا :"جنين.. طولكرم.. نابلس.. طوباس.. في كل زاوية كمين.. وكتيبة ومجاهدين".

