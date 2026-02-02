تقرير: اتصالات سرية بين نتنياهو وقادة عرب وسط تصاعد التوتر مع إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الاثنين بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مؤخرًا اتصالات مع قادة دول عربية في المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي على خلفية الملف الإيراني. ووفق التقرير، فإن العلاقات بين نتنياهو وبعض هؤلاء القادة شهدت توترًا منذ السابع من أكتوبر، إلا أن التطورات الأخيرة والمخاوف من رد إيراني محتمل دفعت إلى إنشاء قناة تواصل مباشرة بينهم.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة هذه الأنباء.

وفي سياق متصل، نقلت "كان" عن مسؤولين إسرائيليين تقديرهم أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران مرشحة للفشل، ما قد يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران.

كما أفاد التقرير بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، ورئيس جهاز الموساد دادي برنياع، سيشاركان في اجتماع يُعقد غدًا مع المبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة ستيف ويتكوف، وذلك قبيل جولة المحادثات التي يقودها الجانب الأميركي مع طهران.

وأشار التقرير إلى وجود خلافات حول نطاق هذه المحادثات، لا سيما بشأن ما إذا كانت ستقتصر على الملف النووي الإيراني أم ستتوسع لتشمل قضايا أخرى، إضافة إلى تباين المواقف حول مطلب وقف تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية بشكل كامل، أو السماح لإيران بالتخصيب خارج أراضيها مقابل وقف التخصيب محليًا.

في المقابل، ترى دول عربية في المنطقة أن المسار الدبلوماسي لم يُستنفد بعد. وقال دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة بين واشنطن وطهران إن جهودًا مكثفة تُبذل لمنع اندلاع مواجهة عسكرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي جاءت في إطار هذه المساعي.

وفي الوقت نفسه، عززت قطر خلال الأيام الأخيرة استعداداتها الأمنية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تحسبًا لهجوم إيراني محتمل قد يستهدف قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في منطقة الخليج، مستندةً إلى التزام أميركي رئاسي بالدفاع عن قطر في حال تعرضها لأي هجوم.