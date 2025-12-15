بشار الأسد بعد الهروب من سوريا: من قصر الحكم إلى عيادة العيون في موسكو

بعد عام من سقوط نظامه وهروبه من سوريا، بدأ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد العودة إلى حياته المهنية السابقة كطبيب عيون في موسكو، بحسب تقرير لصحيفة الجارديان. ويشير التقرير إلى أن الأسد يتعلم اللغة الروسية ويعيد تحديث معلوماته الطبية، بينما أبناؤه يتكيفون مع حياة مترفة في العاصمة الروسية، مليئة بالتسوق في المتاجر الفاخرة والانغماس في التعليم.

وتعيش أسرة الأسد في حي روبليوفكا الراقي، حيث يُعتقد أن بعض الشخصيات البارزة الأخرى من زعماء سابقين قد لجأت هناك. ورغم رفاهية حياتهم، فإن أفراد العائلة منعزلون عن الدوائر السياسية السورية والروسية العليا، ولم يعد لبشار أي تواصل كبير مع العالم الخارجي، سوى بعض المقربين من القصر السابق.

وتكشف المصادر أن الأسد أصبح "غير ذي صلة" بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة السياسية الروسية، حيث لم يعد يُنظر إليه كزعيم مؤثر أو حتى كشخص يستحق الدعوة للمناسبات العامة.

وفي المقابل، يواصل أبناؤه حياتهم اليومية بشكل مترف، حيث تملأ أسرة الأسد منزلهم في موسكو بمقتنيات فاخرة، ويقوم أبناؤه بزيارات منتظمة إلى الإمارات، حيث كانت العائلة تأمل في البداية الانتقال إليها.

كما أشار التقرير إلى أن الأسد حاول ترتيب مقابلات إعلامية مع شبكة RT الروسية والبودكاست الأمريكي اليميني، إلا أن السلطات الروسية لم تمنحه الموافقة للظهور الإعلامي، مؤكدة أنه ممنوع من أي نشاط سياسي أو عام.

ويشير التقرير إلى أن هذه التحولات تعكس التحول الكامل في حياة الرئيس السوري المخلوع من سلطة سياسية مطلقة إلى حياة خاصة بعيدة عن التأثير العام، مع استمرار مراقبة المصالح الروسية والدولية له ولعائلته.