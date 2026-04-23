إسرائيل تعين أول مبعوث خاص لها إلى العالم المسيحي

قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن هذه الخطوة تهدف إلى تعميق العلاقات مع المجتمعات المسيحية حول العالم

i24NEWS
دقيقة 1
(يسار) جورج ديك (عين مبعوثًا خاصًا إلى العالم المسيحي) و(يمين) وزير الخارجية جدعون ساعر
أعلنت وزارة الخارجية يوم الخميس أن وزير الخارجية جدعون ساعر عيّن جورج ديك مبعوثاً خاصاً إلى العالم المسيحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقات إسرائيل مع المجتمعات المسيحية حول العالم.

هل يُمدَّد وقف إطلاق النار مع لبنان؟ نتنياهو يعقد جلسة الكابينت لبحث الجبهتين اللبنانية والإيرانية

وفقًا للبيان، فإن التعيين يهدف إلى تعميق التعاون مع الشركاء المسيحيين وتعزيز الروابط الدبلوماسية والثقافية في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى توسيع نطاق انفتاحها الدولي.

ديك دبلوماسي مخضرم يتمتع بخبرة تمتد إلى 18 عامًا. شغل مؤخرًا منصب سفير إسرائيل لدى أذربيجان، وكان أول سفير مسيحي في تاريخ إسرائيل. كما تم منحه جائزة المدير المتميز من وزارة الخارجية.

أكد ساعر على أهمية الدور قائلاً: "تولي دولة إسرائيل أهمية كبيرة لعلاقتها مع العالم المسيحي وأصدقائها المسيحيين حول العالم. وأنا واثق بأن جورج، الدبلوماسي المحترم وذو الخبرة، سيساهم بشكل كبير في تعميق الصداقة وتعزيز الروابط بين دولة إسرائيل والعالم المسيحي."

