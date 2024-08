استقبلت العائلة المالكة الأردنية السبت الحفيدة الأولى للعاهل الأردني وزوجته الملكة رانيا الأميرة ايمان، وهي الابنة الأولى لولي العهد الأردني الأمير حسين والأميرة رجوة الحسين.

من جانبه ،نشر جدها العاهل الأردني منشورا بمواقع التواصل الاجتماعي معلنا فيه عن قدوم المولودة الجديدة الأميرة ايمان، وكتب في تغريدة:"الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

كذلك نشرت جدتها الملكة رانيا العبد الله صورا وفيديو بموقعها في انستغرام لاستقبال العضو الجديد في العائلة وكتبت " ايمان الصغيرة مكانك كبير بقلبي. فرحتنا فيكِ ما إلها حدود"، وظهر ولي العهد الأمير حسين في فيديو وهو يستقبل مولودته ويؤذن بأذنها اقتداء بالسنة النبوية.

وأثار اختيار اسم الأميرة "ايمان" انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن شقيقة الأمير حسين اسمها ايمان وعمته- شقيقة الملك عبد الله يطلق عليها ايمان. فما السر إذن وراء اختيار الأميرين الاسم "ايمان" لمولودتهما الجديدة، خصوصا أن الاسم تكرر في العائلة أكثر من مرة، فالبعض تكهن أن اختيار الاسم في العائلة الهاشمية يجب أن يكون اسما عربيا أصيلا، بينما رجح آخرون أن السبب وراء اختيار الاسم هو العلاقة المتينة والمميزة التي تجمع الأمير حسين مع شقيقته الأميرة ايمان.رغم كل الجدل والتكهنات لكن السبب الحقيقي وراء اختيار الاسم لم يتم الإعلان والكشف عنه من قبل العائلة الهاشمية.

