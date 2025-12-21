مظلوم عبدي: عام 2026 سيكون عام الوحدة الكردية في روج آفا والدول الأربع

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي إن عام 2026 سيكون عام وحدة الأكراد في الدول الأربع التي يعيشون فيها بالمنطقة، مؤكدًا أن المشروع الكردي في روج آفا سيشهد تقدمًا ملموسًا على مستوى الحقوق والوحدة الإدارية.

وأضاف عبدي في تصريحات صحفية: "يزعم أعداؤنا أن نهاية هذا العام ستكون نهاية الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية ومشروع روج آفا، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا: إنها بداية مشروعنا العظيم". وأوضح أن العام المقبل سيشهد تحقيق وحدة أجزائها الأربعة وضمان حقوق الأكراد وأرضهم في الدستور.

وتأتي تصريحات عبدي رغم الضغط السوري والتركي لتنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 بين دمشق و"قسد"، والذي يهدف إلى دمج قوات "قسد" في الجيش السوري وفق مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد".

وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن الاتفاق لم يلقَ صدى عمليًا على الأرض حتى الآن، داعيًا إلى دمج "قسد" في الجيش السوري بعد فصلها عن العناصر الإرهابية والتخلي عن الخطاب الانفصالي. وأكد غولر على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة وجدول زمني محدد وملزم بدل الاعتماد على "عبارات غامضة لا نهاية لها"، مشددًا على الالتزام بالسلطة المركزية والقضاء على أي هياكل أمنية موازية.