كثفت إسرائيل من اتهاماتها لحركة حماس بأنها تحاول تنفيذ هجمات انطلاقا من قطاع غزة، ضد قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة داخل نحو 65% من مساحة القطاع وتقوم بأعمال عسكرية يوميا هناك.

وازدادت الاتهامات في الأيام الأخيرة بأن حماس تسعى لتنفيذ عملية اختطاف لجنود إسرائيليين، وكان ذلك بشكل أكثر علنية على لسان وزير الأمن يسرائيل كاتس الذي قال إنه لدى إسرائيل معلومات استخباراتية حول ذلك، فيما نفى الجيش الإسرائيلي تقارير إعلامية تشير إلى أن حماس حاولت في 4 مرات اختطاف جنود عند الخط الأصفر.

واستخدم كاتس سلاح تهجير سكان مدينة غزة وتدمير المدينة كما فعل في بيت لاهيا وبيت حانون ورفح، كرسالة تهديد لحماس.

وبات السؤال الأكثر ترديدا في قطاع غزة، حول استطاعة حماس تنفيذ عمليات اختطاف أو حتى هجمات تهدف لقتل جنود إسرائيليين، وسط قلق وترقب للتهديدات المستمرة من قبل إسرائيل، حول إمكانية استئناف هجمات أوسع بالقطاع مع استمرار الاغتيالات الحالية.

قالت مصادر من غزة لـ i24news، إن حماس تمتلك أسلحة خفيفة يمكن من خلالها تنفيذ هجمات وحتى أسر إسرائيليين، لكن الحركة لا تريد ذلك وترغب في الاستمرار بالتزام الصمت وعدم الرد على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المعلن.

المصادر بينت أن هناك عناصر في النخبة الخاصة بكتائب القسام، لا زالوا على قيد الحياة ويمارسون مهاما مختلفة تطلب منهم لكن لا يوجد تعليمات بتنفيذ غارات برية لاقتحام أي مواقع عسكرية إسرائيلية.

في الأيام الماضية قتل رائد أبو عصر أحد نشطاء نخبة القسام في حي الشجاعية في غارة جوية إسرائيلية استهدفته في شارع مشتهى. وهو الذي زرع عبوات ناسفة انفجرت بعضها في آليات هندسية وعناصر من الميلشيات المسلحة بغزة.

مصادر قالت إن أبو عصر جزء من منظومة تهدف لتنفيذ عمليات محدودة وتركز على الميلشيات المسلحة التي تحاول اختطاف نشطاء من حماس وفصائل أخرى.

المصادر أكدت أن هناك تركيز لدى الفصائل الفلسطينية لمحاربة هذه الميلشيات بأي ثمن حتى ولو كانت تتلقى دعما عسكريا إسرائيليا على أرض الميدان خلال العمليات التي تستهدفها.

المصادر أكدت أن الفصائل متوافقة بينها على عدم تنفيذ عمليات واغارات عسكرية برية على القوات الإسرائيلية منعا لاستخدام ذلك ذريعة لاستئناف حرب واسعة.