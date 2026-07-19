أثارت مقابلة أجراها الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي، من صحيفة "هآرتس"، مع الإعلامي والكاتب المصري إيهاب قاسم على قناة "القاهرة والناس" موجة جدل واسعة في مصر خلال الأيام الماضية.

وأدت المقابلة إلى انتقادات حادة داخل الأوساط الإعلامية المصرية، حيث قررت نقابة الصحفيين المصريين منع مقدم البرنامج من الظهور في أي وسيلة إعلامية، إضافة إلى فتح تحقيق معه بسبب استضافة صحفي إسرائيلي.

كما أعلنت القناة نفسها حذف المقابلة من جميع منصاتها، موضحة أن القرار جاء التزامًا بالمعايير المهنية والمبادئ الوطنية المصرية.

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وخلال الحوار، تحدث جدعون ليفي، المعروف بمواقفه اليسارية وانتقاداته لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، عن زيارته السابقة إلى مصر، وأثار جدلًا بتصريحات حول شبه جزيرة سيناء، حيث نقل عنه قوله إن جزءًا من الجمهور الإسرائيلي لا ينظر إلى سيناء باعتبارها أرضًا مصرية، بل كمنطقة ساحلية لا تتبع لأحد.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في مصر، في ظل الحساسية الكبيرة المرتبطة بقضية سيناء والعلاقات المصرية–الإسرائيلية.