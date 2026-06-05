تفاصيل إضافية من مناقشة الكابينت السياسي-الأمني أمس (الخميس) حول موضوع لبنان - وانتقادات الوزراء: رئيس الحكومة نتنياهو تطرق للمفاوضات حين قال نتنياهو: "إذا وافق حزب الله، سأعرض اتفاق وقف إطلاق النار لموافقتكم".

الوزير كوهين غضب: "يجب أن نقول لأنفسنا الحقيقة. دولة معقولة كانت ستفككهم تماماً".

الوزير ألكين: "الطرف الآخر لا يريد وقف إطلاق النار. يمكن الانتظار قليلاً بعد، لكن يجب الرد".

الوزيرة ستروك: "يجب تغيير الحدود - يجب أن نسير في هذا الاتجاه".

وأضاف الوزير وسرلاف: "ابني سألني ما هي هذه الهدنة. قلت له: في استراحة الطعام نأكل، في استراحة النار نطلق النار. لا يمكن إرضاء الأمريكيين، الوقت ليس في صالحنا".

توجه الوزير بن غفير إلى نتنياهو قائلاً: "سافر إلى الولايات المتحدة، خذ معك أطفالاً من كريات شمونة ومن المطلة. قل لترامب: نحبك، لكن يجب الرد على نقاط الضعف لحزب الله في الضاحية. يجب القيام بمناورة عسكرية. حتى لو كان هناك مواجهة - سيمر عليه ذلك، وجنودنا أهم".

الوزير سموتريتش: "وقف إطلاق النار في ظل هذه القيود سيكون إنجازًا ضخمًا".

بعد تبادل الكلمات أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية كما ذكر: "حالياً لا يوجد اتفاق، ولذلك لا أطرحه لقرار. حزب الله عارض. إذا وافق - سأعرضه لموافقتكم".