أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مصر يمكن أن تنضم مستقبلاً إلى الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها تركيا مع السعودية وباكستان، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتيح انضمام دول أخرى إليها.

وقال أردوغان، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن الاتفاقية تنص على اتخاذ الدول الموقعة خطوات مشتركة في حال تعرضت إحدى الدول لاعتداء خارجي، معتبراً أن توقيعها وجّه «رسالة مهمة إلى العالم».

أردوغان: أولوية تركيا إعادة فتح مضيق هرمز

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد الرئيس التركي على أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية بالنسبة لأنقرة، مؤكداً أن استمرار إغلاقه "ليس في مصلحة أي طرف".

وأشاد أردوغان بالدور الذي تؤديه قطر في جهود الوساطة الرامية إلى وقف الحرب في المنطقة، مؤكداً أهمية التحركات الدبلوماسية لإنهاء التصعيد.

دعم تركي لسوريا وغزة

وأكد أردوغان أن سوريا "لن تكون وحدها"، مشيراً إلى أن تركيا ستفعل ما بوسعها لدعم استقرارها، وكاشفاً عن عزمه زيارة دمشق خلال الفترة المقبلة.

كما شدد على أن الأكراد في سوريا سيكون لهم نصيب من السلام والاستقرار، مؤكداً استمرار أنقرة في تعزيز علاقاتها مع الأكراد والحفاظ على حقوقهم في مختلف دول المنطقة.

وبشأن الحرب في غزة، قال أردوغان إن تركيا "لا يمكن أن تترك غزة وحدها"، مؤكداً استعداد بلاده لاتخاذ كل ما يلزم لدعمها. وأضاف أن حركة حماس تفي بالتزاماتها، بينما تواصل إسرائيل الحرب.

أردوغان يتحدث عن لبنان والعلاقات مع واشنطن

وقال الرئيس التركي إن استمرار الهجمات الإسرائيلية يمثل مصدر قلق كبيراً لبلاده، مشيراً إلى أنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، ضرورة وقف الحرب في لبنان.

وشدد أردوغان على أهمية الدور الأميركي في إنهاء الحرب والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية.

كما أكد استمرار دعم تركيا للسودان، واصفاً علاقاتها مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بالجيدة، فيما قال إن العلاقات التركية مع ليبيا مستقرة، مؤكداً أن بلاده "لن تتركها وحدها".

تركيا والاتحاد الأوروبي وملف F-35

وفي ما يتعلق بعلاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي، قال أردوغان إن أوروبا لا تبدو راغبة في انضمام بلاده إلى التكتل، مؤكداً أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ليست أولوية بالنسبة لأنقرة.

وأضاف أن أوروبا ستكون الخاسر في حال عدم انضمام تركيا إليها.

وعلى صعيد العلاقات التركية الأميركية، قال أردوغان إنه تلقى وعداً من الرئيس دونالد ترامب بشأن مقاتلات F-35، مؤكداً أنه ينتظر من الرئيس الأميركي الوفاء بهذا الوعد.