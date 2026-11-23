في خضم تصاعد التوترات الإقليمية والتحذيرات التركية من تحركات عسكرية إسرائيلية جديدة في الجنوب السوري، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في دول المنطقة وإبقائها في حالة ضعف وانقسام، محذراً من أن أي تحرك عسكري جديد في سوريا قد يقود إلى مواجهة إقليمية أوسع، ومشيراً إلى أن مجموعات مدعومة إسرائيلياً تحاول استفزاز الجيش السوري وتوفير ذريعة لتدخل عسكري، وهي تحذيرات نقلتها أنقرة إلى حلفائها والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وفي حلقة من برنامج "المناظرة اليومية" عبر شاشة قناة i24NEWS Arabic في الحلقة المخصصة لمتابعة اتهامات أنقرة لإسرائيل حول تفكيك دول الجوار، تحول النقاش إلى مواجهة حادة بين ضيفين قدما قراءتين متضادتين جذرياً لدوافع السياسات التركية والإسرائيلية، ولمستقبل سوريا والمنطقة، وتاريخ العلاقة بين الجانبين.

من إسطنبول، رأى الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور مهند حافظ أوغلو، أن المشكلة مع إسرائيل تكمن في عدم سعيها إلى السلام أو الاستقرار، معتبراً أن المشروعين الإسرائيلي والإيراني يلتقيان عند هدف تفكيك دول المنطقة وإغراقها في الفوضى، سواء عبر الميليشيات الإيرانية أو عبر التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري والاحتلال في الجنوب اللبناني والتصعيد في غزة والضفة الغربية.

وأكد حافظ أوغلو أن إسرائيل تتصرف بمنطق العصابات المسلحة لا بمنطق الدول الساعية للسلام، مشيراً إلى أن دول المنطقة — عربها وأتراكها — تسعى للاستقرار، وأن أنقرة تدرك محاولات تحريك الوضع في الجنوب السوري عبر "الهجري" وجماعته وتعمل على نزع فتيلها وإفشال مخططات التفكيك، معتبراً أن غالبية المكون الدرزي تقف مع الدولة السورية وأن الحدود مع إسرائيل تقع في درعا لا في السويداء. كما رفض حافظ أوغلو اعتبار الشعب الفلسطيني مجرد "مكون"، مؤكداً أنه صاحب الأرض تاريخياً وجغرافياً، ومشدداً على أن تركيا تدعم حركة حماس بوضوح لأنها لا تصنفها إرهابية، بينما تسلح إسرائيل مجموعات في الداخل السوري.

وذهب الباحث السياسي التركي إلى أن إسرائيل تحاول استغلال دول مثل اليونان وقبرص عبر إخافتهما من النفوذ التركي ودفعها نحو صفقات سلاح، في حين اعتبر أن مصلحة اليونان وتركيا مشتركة، وأن التقارب التركي العربي يمثل "أمة واحدة" ومنطقاً أمنياً موحداً يربك حسابات مشاريع التفكيك في المنطقة ويضع إسرائيل أمام واقع جديد.

في المقابل، رفض أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، الدكتور مئير مصري، من القدس هذه الطروحات واعتبرها غير واقعية، مؤكداً أن إسرائيل من الدول المستقرة في المنطقة وأن العلاقات الإسرائيلية التركية ظلت لسنوات طويلة ممتازة وشملت تعاوناً عسكرياً حتى قبل الانسحاب من غزة أو اتفاقيات أوسلو، منذ أن كانت تركيا أول دولة مسلمة تعترف بإسرائيل عام 1949. وأرجع مصري تدهور العلاقات إلى وصول حزب وصفه بـ"المتطرف" و"المتأسلم" إلى الحكم في تركيا، معتبراً أن أنقرة تفتعل الأزمات مع إسرائيل لأغراض دعائية وسياسية داخلية وإقليمية، وتتدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى وتحتضن قيادات حركة حماس وتدعم تيارات متطرفة في المنطقة.

ونفى مصري أن تكون إسرائيل قد سلحت أو دربت فصائل كردية أو درزية أو علوية أو مسيحية لزعزعة دول الجوار، مكتفياً بالقول إن هناك علاقات عامة أو دعماً سياسياً معلناً في قضايا مثل حق تقرير المصير أو الاستفتاء الكردي، مشدداً على أن سوريا دولة مستقلة لا يحق لتركيا أن تتصرف كوصي عليها أو تتدخل في شؤونها، وأن تركيا نفسها تحتل أراضي في سوريا وشمال قبرص وتخالف أعرافاً دولية وترسيم حدود بحرية. كما دافع مصري عن مواقف إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية والاتفاقيات السابقة والانسحاب من غزة وسيناء، وذهب إلى قراءة تاريخية وهوياتية حادة اعتبر فيها أن جذور إسرائيل في المنطقة أقدم من دول حديثة التشكل، منتقداً خطاب ضيف إسطنبول وواصفاً إياه بأنه لا يلتزم بأدب الحوار أو القانون الدولي.

واحتدم السجال بين الطرفين على مدى الحلقة حول حدود النفوذ التركي والإسرائيلي في سوريا، ودور الفصائل والمكونات المحلية، ومستقبل التفاهمات الإقليمية في ظل تقاطعات المصالح وتصاعد حدة الخطاب السياسي والتاريخي بين الجانبين.